Верка Сердючка остановила концерт ради неожиданного заявления о СССР

Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, неожиданно тепло высказался о Советском Союзе на концерте в Цюрихе, пишет « МК ».

Артист рассказал, что в детстве он и другие ребята, жившие в СССР в пионерских лагерях, выходили на улицу после ужина, смотрели на падающие звезды и загадывали желание.

После этого Данилко снял с головы звезду и пожелал, чтобы конфликт на Украине завершился в ближайшее время.

«Зрители, пришедшие на концерт, поддержали это пожелание бурными аплодисментами», — говорится в публикации.

Также он показал фото, на котором ему шесть лет. Исполнитель загадал, чтобы все были такими же счастливыми, как он на этом снимке.