Губернатор Павел Малков поздравил с 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Михаила Кузнецова

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Иванович Кузнецов отметил свой 100-летний юбилей. С этим знаменательным событием его поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Глава региона отметил, что Михаил Кузнецов был призван на фронт в возрасте семнадцати лет. Он служил радистом-пулеметчиком танка Т-34 и участвовал в операции «Багратион», а также в освобождении Витебска.

Награды на кителе ветерана — это словно страницы его военной биографии. Среди них — медали Жукова, «За Победу над Германией», «За боевые заслуги» и Орден Отечественной войны 2-й степени. После окончания войны Михаил Кузнецов продолжил службу офицером в танковых войсках.

В Рязань Михаил Кузнецов переехал в 1954 году. На протяжении более чем 25 лет он работал в одном из ведущих цехов Рязанского приборного завода. Он воспитал сына и дочь, а также внуков, и теперь радуется правнукам.

«Сегодня 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Михаил Иванович Кузнецов! Как и договаривались, в этот день приехал к Михаилу Ивановичу в гости, поздравил с днем рождения. Ветеран в отличной форме, встречает юбилей в кругу родных и близких. С днем рождения, уважаемый Михаил Иванович, и спасибо за Победу!», – поздравил Павел Малков.