Павел Малков дал новые поручения по благоустройству и партийной учёбе

На личной встрече с жителями в общественной приёмной «Единой России» губернатор Рязанской области Павел Малков обсудил конкретные шаги по решению вопросов, волнующих граждан.

От Юлии из Рязани поступило предложение по развитию популярного туристического маршрута «Рязань пешеходная». Инициатива нашла поддержку. Первым шагом станет преображение участка Лыбедского бульвара около улицы Маяковского.

«В ближайшее время приведём в порядок участок Лыбедского бульвара возле улицы Маяковского. Там появится спортивная зона, новые дорожки и озеленение. В следующем году планируем благоустроить около 60 общественных пространств», — сказал губернатор. Реклама

Второе обращение от Татьяны касалось повышения квалификации партийных активистов. Для многих важно получить не только теоретические знания, но и практические навыки. Для решения этой задачи будет усилена работа на местах, а также создана региональная партийная школа. Её площадками станут РГУ и РИРО. Ключевая задача — разработать содержательную программу и обеспечить участие в обучении активистов из всех муниципальных образований области.