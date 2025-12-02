Новогодняя столица-2026
Фото с сайта Правительства Рязанской области
Рязанская область должна быть в лидерах в рейтинге регионов по эффективности поддержки бойцов СВО и их семей — Павел Малков

Анастасия Мериакри
Все меры поддержки участников СВО и их семей должны быть максимально удобными в получении. Об этом заявил Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе заседания регионального Правительства, которое он провел 2 декабря.

Глава региона дал поручение ответственным ведомствам проработать каждую действующую меру поддержки с тем, чтобы система их оказания предусматривала максимально возможный проактивный формат.

Павел Малков подчеркнул: «У нас действует широкий комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей. При этом важно, чтобы эти меры не просто существовали, а были понятные и удобные в получении, без лишней ходьбы по кабинетам. Каждая услуга, которая может предоставляться в проактивном режиме, должна предоставляться так. Услуги, которые без заявления оказать невозможно, должны быть доступны и в МФЦ, и в электронном виде на портале Госуслуг. По каждой услуге нужно такую возможность предоставить. И к весне следующего года полностью эту задачу решить. Все новые меры поддержки будем вводить сразу с учетом этих требований».

Губернатор отметил, что в настоящее время по поручению Министра обороны РФ Андрея Белоусова готовится рейтинг регионов по эффективности поддержки бойцов спецоперации и их семей. В рейтинге будет отслеживаться, насколько быстро и качественно регионы предоставляют им меры поддержки и льготы, в том числе через МФЦ и в электронном виде через Госуслуги.

Павел Малков поставил задачу: «Рязанская область должна выглядеть достойно в этом рейтинге и быть в лидерах. Уже сейчас регион в предоставлении мер поддержки участникам СВО в целом выглядит неплохо по стране, это отмечают и в Министерстве обороны России. Но всегда есть что улучшать. По этому пути работаем дальше».

Павел Малков подчеркнул, что поддержка участников и ветеранов СВО, их семей остается особым приоритетом в работе. В регионе продолжается программа «ГЕРОИ62», ее участники готовятся к работе в госструктурах. Кроме того, Рязанская область стала первым регионом по реализации федерального проекта «СВОй бизнес». В ее рамках ветеранам спецоперации и членам их семей помогают освоить предпринимательские навыки. Губернатор сообщил о том, что 1 декабря стартовал второй поток этой образовательной программы, которая была доработана с учетом обратной связи, пожеланий бойцов и их близких.

По словам Павла Малкова, серьезно расширена практическая часть обучения, ветераны СВО будут работать вместе с опытными экспертами над конкретными проектами, реализовывать их в сопровождении наставников, которые в свою очередь сами являются успешными предпринимателями. Губернатор отметил, что развитие этого важного проекта продолжится.

Проект «СВОй бизнес» – инициатива комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». Он реализуется совместно с партией «Единая Россия», Корпорацией МСП и Всероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».

