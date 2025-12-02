Новогодняя столица-2026
Вторник, 2 декабря, 2025
2.3 C
Рязань
Общество

Павел Малков объявил об открытии нового направления подготовки в рязанском филиале института культуры

Анастасия Мериакри
В Рязанском филиале Московского государственного института культуры откроется новое направление подготовки. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Абитуриенты и их родители смогут познакомиться с направлениями подготовки и преподавателями института на дне открытых дверей, который пройдёт 6 декабря. Мероприятие состоится в областном Дворце культуры и искусств по адресу: ул. Зафабричная, 12. Начало в 11:00.

Губернатор отметил: «Филиал возродили почти два года назад, и за это время многое сделали. Открыли четыре направления подготовки, три из них – очно и заочно. Появилась новая кафедра и усилилась команда преподавателей. В новом учебном году запустим направление «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». Профиль «Выставочная деятельность» подготовит кадры для работы в музеях».

Павел Малков добавил, что в настоящее время в филиале обучаются около 100 студентов. Работа по развитию института будет продолжена, и в будущем появятся программы, соответствующие потребностям учреждений культуры региона.

Возрастное ограничение 6+.

