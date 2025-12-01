Новогодняя столица-2026
Андрей Епишин возглавил Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова

Алексей Самохин
Андрей Епишин, фото: ryazan.er.ru

Андрей Епишин стал директором Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова. Соответствующая информация есть на сайте министерства образования Рязанской области. 

Напомним, руководившая до этого образовательным учреждением Татьяна Мастюкова стала ректором РИРО

Андрей Епишин — профессиональный дрессировщик, кинолог. Он руководил первым в стране «Центром социализации и адаптации бездомных собак», который открылся на базе колледжа в Варских. 

Идея создания центра пришла Андрею во время работы преподавателем в колледже. Рядом с учебным заведением находится неиспользуемое помещение площадью 600 квадратных метров. Именно здесь располагается центр для бездомных животных. Идею создания учреждения поддержал Павел Малков.

7info подробно рассказывало о деятельности центра.

