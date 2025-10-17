Пятница, 17 октября, 2025
Интересное

Астролог Володина дала прогноз на предстоящую встречу Путина и Трампа

Валерия Мединская
Фото: kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа уже через 2 недели может состояться в Будапеште. Принесёт ли она какие-то результаты в разрешении конфликта? Прогноз на этот счёт в своём телеграм-канале опубликовала Василиса Володина.

Если верить озвученным в СМИ срокам, встреча лидеров состоится в конце октября или в начале ноября этого года. С астрологической точки зрения это время больших возможностей:

– Есть надежда продвинуть большие процессы вперёд и договориться, правда, там всё сложнее, чем было в Анкоридже на Аляске (прим. ред. там состоялась прошла встреча Трампа и Путина), — пишет Володина.

По её расчётам, реальное продвижение в договорном процессе мы увидим не раньше первого квартала 2026 года. И он, по всей видимости, никак не будет зависеть от встречи в Будапеште.

