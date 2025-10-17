Мэрия Рязани сообщила, где высадят деревья в Единый день озеленения

В Рязани, по поручению губернатора Павла Малкова, проводятся работы по озеленению городских общественных пространств. В рамках месячника благоустройства и озеленения осуществляется замена аварийных деревьев, высадка саженцев вдоль улиц, а также озеленение общественных зон многолетними растениями и декоративными кустарниками.

К участию в мероприятиях активно привлекаются представители образовательных и культурных учреждений, хозяйствующие субъекты, общественные организации, органы ТОС и некоммерческие организации, а также жители города. На данный момент работы проведены более чем на 40 объектах, высажено 315 деревьев и 351 декоративный кустарник.

Ежедневно продолжаются подготовительные работы к единому дню озеленения, запланированному на 18 октября. Уже завершены работы на улицах Бирюзова, Станкозаводской, Горького и Семинарской.

Акция «Единый день озеленения» охватит более 200 точек в Рязани, включая скверы, парки, общественные зоны, улицы и образовательные учреждения. В рамках мероприятия будут высажены различные декоративные растения и деревья. Согласно концепции озеленения улиц Рязани, вдоль дорог будут высажены липы, а в скверах и парках предпочтение отдается декоративным кустарникам.

Одной из ключевых локаций для озеленения станет новое общественное пространство – сквер «Рязань-город трудовой доблести». Здесь планируется высадка лип, декоративных яблонь, рябин, сирени, горных сосен, гортензий и пузыреплодников. Перед железнодорожным вокзалом будет оформлена клумба из 200 можжевельников.

В общей сложности 18 октября планируется высадить более 4000 зеленых насаждений на территории города.

Посадочный период продолжается. До конца октября также будут проводиться мероприятия по озеленению, включая работы на улицах Горького, Интернациональной, Ряжском шоссе и Введенской.

Посмотреть локации можно на онлайн карте, которая еженедельно обновляется.