Пятница, 17 октября, 2025
7.4 C
Рязань
Общество

Мэрия Рязани сообщила, где высадят деревья в Единый день озеленения

Валерия Мединская

В Рязани, по поручению губернатора Павла Малкова, проводятся работы по озеленению городских общественных пространств. В рамках месячника благоустройства и озеленения осуществляется замена аварийных деревьев, высадка саженцев вдоль улиц, а также озеленение общественных зон многолетними растениями и декоративными кустарниками.

К участию в мероприятиях активно привлекаются представители образовательных и культурных учреждений, хозяйствующие субъекты, общественные организации, органы ТОС и некоммерческие организации, а также жители города. На данный момент работы проведены более чем на 40 объектах, высажено 315 деревьев и 351 декоративный кустарник.

Ежедневно продолжаются подготовительные работы к единому дню озеленения, запланированному на 18 октября. Уже завершены работы на улицах Бирюзова, Станкозаводской, Горького и Семинарской.

Акция «Единый день озеленения» охватит более 200 точек в Рязани, включая скверы, парки, общественные зоны, улицы и образовательные учреждения. В рамках мероприятия будут высажены различные декоративные растения и деревья. Согласно концепции озеленения улиц Рязани, вдоль дорог будут высажены липы, а в скверах и парках предпочтение отдается декоративным кустарникам.

Одной из ключевых локаций для озеленения станет новое общественное пространство – сквер «Рязань-город трудовой доблести». Здесь планируется высадка лип, декоративных яблонь, рябин, сирени, горных сосен, гортензий и пузыреплодников. Перед железнодорожным вокзалом будет оформлена клумба из 200 можжевельников.

В общей сложности 18 октября планируется высадить более 4000 зеленых насаждений на территории города.

Посадочный период продолжается. До конца октября также будут проводиться мероприятия по озеленению, включая работы на улицах Горького, Интернациональной, Ряжском шоссе и Введенской.

Посмотреть локации можно на онлайн карте, которая еженедельно обновляется.

Самые читаемые материалы

Новости России

Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Друзья Сергея и Ирины надеются, что рано или поздно правда откроется. Они верят, что Усольцевы живы.
Новости России

SHOT: Крупнейшая сеть магазинов 7-Eleven может открыться в России в 2026 году

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Изначально она была американской
Религия

Священники объяснили, что делать с вещами покойника

Как лучше поступить с одеждой, которая осталась после смерти человека.
Интересное

Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен

Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.
Общество

Власти рассказали, возобновят ли в Рязани производство мороженого

Соответствующее заявление было опубликовано в официальных аккаунтах губернатора Павла Малкова в четверг, 16 октября.

Последние новости

«Царьград»: повышение тарифов ЖКУ в России — налог на беспомощность чиновников

Рост тарифов — это не следствие честной экономики, а смесь небрежности чиновников и изворотливости дельцов.

Зеленский опоздал на полчаса на встречу с Трампом в Белом доме

Начало встречи было запланировано на 20:00 по московскому времени, Зеленский прибыл на полчаса позже.

Экономист Мосягин допустил появление в России надбавки к пенсии за стаж

Эксперт отметил, что предложение было озвучено на встрече с президентом России Владимиром Путиным, который «отнёсся к нему с пониманием».

SHOT: Отец Илона Маска Эррол посетит Казань в воскресенье 

Маск-старший также рассказал, что его сын, Илон Маск, возможно, приедет в Россию в ближайшее время.

При поддержке ПАО «РЭСК» в Касимове открылась новая спортивная площадка для школьников

Это уже второй спортивный объект, созданный ПАО «РЭСК» в Касимовском округе.

«Марко Молл» приглашает рязанцев на семейные мероприятия в выходные

ТЦ представил афишу мероприятий на выходные.

Астролог Володина дала прогноз на предстоящую встречу Путина и Трампа

Володина объяснила, повлияет ли она на договорной процесс.

Рязанская группа примет участие в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

В случае выигрыша каждая из них хотела бы потратить денежный приз на музыкальное продвижение.

Сотрудники контрольно-счётной палаты Рязани получили муниципальные награды

17 октября КСП отметила 15-летие.

Священники объяснили, считается ли депрессия грехом

Многие путают уныние и депрессию, однако эти понятия имеют различную природу.

Тело российской туристки найдено на полу номера в отеле Аланьи

Местная полиция проводит проверку и пытается установить причины и обстоятельства смерти российской гражданки.

Сын командующего 18-й армией Василий Марзоев погиб на СВО 

За боевые заслуги в зоне специальной военной операции Василий Марзоев представлен к званию Героя России посмертно.

Пропавшая семья Усольцевых могла уйти в тайгу для «общения с Богом»

Священник отметил, что такой сценарий «теоретически возможен», учитывая современную обстановку.

Полицейские проводят в Рязанской области массовые рейды

Будут искать пьяных водителей за рулём и другие нарушения ПДД.

Председателя рязанского СНТ привлекли к ответу за незаконное отключение электричества

Прокуратура Московского района Рязани отреагировала на жалобу местного жителя на незаконное отключение электричества на его дачном участке.