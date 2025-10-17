Зеленский опоздал на полчаса на встречу с Трампом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Начало встречи было запланировано на 20:00 по московскому времени, Зеленский прибыл на полчаса позже.

Переговоры между двумя президентами пройдут в закрытом режиме.

Встреча происходит на следующий день после того, как Дональд Трамп провёл телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, по итогам которого была достигнута договорённость о личной встрече Трампа и Путина в Будапеште для обсуждения завершения конфликта на Украине.