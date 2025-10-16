Пятница, 17 октября, 2025
6.3 C
Рязань
Интересное

Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен

Валерия Мединская
Коллаж 7info.ru

Владимир Жириновский, легендарный руководитель ЛДПР, с удивительной точностью предсказал начало специальной военной операции в тот период, когда о ней ещё ничего не вещало. Поговаривают, что существует целая посмертная папка Владимира Жириновского, в которой собраны его пророчества на будущее. Что, согласно прогнозам политика, ждёт Россию, Украину и весь мир в 2026 году и далее?

Украину «перекроят»: кардинальные изменения на карте

Ещё в 1991 году, отвечая на вопрос о возможном возвращении Крыма России, Владимир Жириновский дал уверенный утвердительный ответ. Он заявил, что все исконно российские территории должны быть возращены, причём незамедлительно. К таким землям, по словам политика, относятся Малороссия, Новороссия, а также всё восточное и южное пространство Украины. Лидер ЛДПР неоднократно подчёркивал, что обрести независимость Украина может лишь в границах шести своих западных областей.

– Столица будет Львов, и через несколько месяцев там будут польские войска. Вот такая независимость ждет Украину, – размышлял политик.

В 1998 году Владимир Жириновский предрёк: тем, кто пренебрежёт уроками прошлого, придётся заново постигать географию. Он также заявлял, что гибель Украины станет неизбежной, если она решит сблизиться с НАТО и разорвёт связи с Россией.

Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.
Изображение от freepik

Владимир Вольфович предупреждал, что польская шляхта в скором времени станет полноправными хозяевами на западе Украины.

Зеленский ни на что не способен

О самом Владимире Зеленском лидер ЛДПР высказывался резко, называл его ни на что не способной личностью.

Он ничего не осознаёт и не умеет формулировать мысли. Его специально выпустили в качестве шута: пусть бегает и прыгает».

Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.
Владимир Зеленский, фото из телеграм-канала https://t.me/V_Zelenskiy_official

НАТО распадётся, появятся новые союзы

Жириновский пророчил: спустя два десятилетия на юге сформируется мощный альянс, в который войдут Россия, Турция, Иран, Сирия и Ирак. Около 400 миллионов населения, обширнейшая территория и наличие у России ядерного оружия станут весомыми аргументами этой коалиции.

Что касается Америки, то она, согласно прогнозу Жириновского, полностью уйдёт в изоляцию на свой континент. Там возникнет новое государственное образование — на основе Канады, Соединённых Штатов и Мексики.

НАТО ждёт распад, поскольку в его состав вошли чрезмерно разнородные страны. Европейский союз, вероятно, уцелеет. «Возникнет иное объединение северных государств — Германия, Франция, Великобритания, возможно, Нидерланды. Четыре-пять крупных держав, расположенных ближе к северу Европы».

Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.
Изображение от www.slon.pics на Freepik

Россию, как полагал Жириновский, в будущем ожидают великие свершения.

«Американская модель рушится, и взоры всего человечества обратятся вновь к России! Русский народ займет свое достойное место, где наши талантливые инженеры, конструкторы создадут новые машины, новую технику, то, чем мы будем гордиться! Новые материалы, новая химия, новая биология, новый космос! Талантов у нас хоть отбавляй» — провозглашал лидер ЛДПР.

Самые читаемые материалы

Новости России

Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Друзья Сергея и Ирины надеются, что рано или поздно правда откроется. Они верят, что Усольцевы живы.
Новости России

SHOT: Крупнейшая сеть магазинов 7-Eleven может открыться в России в 2026 году

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Изначально она была американской
Религия

Священники объяснили, что делать с вещами покойника

Как лучше поступить с одеждой, которая осталась после смерти человека.
Интересное

Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен

Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.
Общество

Власти рассказали, возобновят ли в Рязани производство мороженого

Соответствующее заявление было опубликовано в официальных аккаунтах губернатора Павла Малкова в четверг, 16 октября.

Последние новости

В Госдуме предложили ужесточить ответственность для нелегальных гидов

Тарбаев отметил, что профилактика подобных трагедий крайне важна, и хотя СМИ подробно освещают все случаи, этого «недостаточно».

82-летнюю вдову актёра Клюева тайно похоронили на Троекуровском кладбище

Близкие люди приняли решение не привлекать внимания общественности и не делать церемонию публичной.

Мошенники создали фейковую группу рязанского Минспорта

В ней размещена неизвестная ссылка, по которой призывают переходить пользователей.

Обыски прошли у фигурантов дела об убийстве футболиста Ерошевича в Щелково

Ранее Следственный комитет сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК «Русская община» в подмосковном Щелково.

Российские войска атаковали военный аэродром в Кривом Роге с натовскими самолетами

Также под удар попал крупный железнодорожный узел, где располагались несколько ангаров и складов с вооружением.

В Рязанском дворце детского творчества сделали ремонт к 90-летию

Приведены в порядок помещения, закуплено новое оборудование.

В образовательных учреждениях Рязани ремонтируют стадионы и спортплощадки

Благоустройство проводится по программе местных инициатив.

Угрозу атаки беспилотников отменили в Рязани утром

Предупреждение о возможном налёте действовало всю ночь.

В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА

Жителей региона просят быть осторожными.

Москвич погиб при атаке дрона в Белгородской области

По словам Гладкова, трагический инцидент случился ещё 13 октября в селе Дорогощь Грайворонского округа. Установить личность погибшего удалось только сейчас.

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области 

Смертельное ранение Зуев получил при ударе беспилотника ВСУ. Его коллега Юрий Войткевич тяжело ранен. 

Следком возбудил дело по факту исчезновения подростка из Лобни в Подмосковье

В Лобне уже четвёртые сутки разыскивают 14-летнего мальчика. Накануне исчезновения родители узнали, что он увлёкся зацепингом, и наказали его.

Трамп сообщил, что договорился о личной встрече с Путиным 

Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным, назвав его «очень продуктивным». 

Модель из Белоруссии пропала в Азии, ее могли продать на органы

История с исчезновением 26-летней белоруски Веры Кравцовой, бывшей участницы местного шоу «Голос», быстро облетела СМИ и всколыхнула интернет.

Старец Илий перед смертью назвал три условия победы России

Ушел тихо, как гаснущая свеча: последние напутствия старца Илия о судьбе России