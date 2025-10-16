Владимир Жириновский, легендарный руководитель ЛДПР, с удивительной точностью предсказал начало специальной военной операции в тот период, когда о ней ещё ничего не вещало. Поговаривают, что существует целая посмертная папка Владимира Жириновского, в которой собраны его пророчества на будущее. Что, согласно прогнозам политика, ждёт Россию, Украину и весь мир в 2026 году и далее?

Украину «перекроят»: кардинальные изменения на карте

Ещё в 1991 году, отвечая на вопрос о возможном возвращении Крыма России, Владимир Жириновский дал уверенный утвердительный ответ. Он заявил, что все исконно российские территории должны быть возращены, причём незамедлительно. К таким землям, по словам политика, относятся Малороссия, Новороссия, а также всё восточное и южное пространство Украины. Лидер ЛДПР неоднократно подчёркивал, что обрести независимость Украина может лишь в границах шести своих западных областей.

– Столица будет Львов, и через несколько месяцев там будут польские войска. Вот такая независимость ждет Украину, – размышлял политик.

В 1998 году Владимир Жириновский предрёк: тем, кто пренебрежёт уроками прошлого, придётся заново постигать географию. Он также заявлял, что гибель Украины станет неизбежной, если она решит сблизиться с НАТО и разорвёт связи с Россией.

Владимир Вольфович предупреждал, что польская шляхта в скором времени станет полноправными хозяевами на западе Украины.

Зеленский ни на что не способен

О самом Владимире Зеленском лидер ЛДПР высказывался резко, называл его ни на что не способной личностью.

Он ничего не осознаёт и не умеет формулировать мысли. Его специально выпустили в качестве шута: пусть бегает и прыгает».

Владимир Зеленский, фото из телеграм-канала https://t.me/V_Zelenskiy_official

НАТО распадётся, появятся новые союзы

Жириновский пророчил: спустя два десятилетия на юге сформируется мощный альянс, в который войдут Россия, Турция, Иран, Сирия и Ирак. Около 400 миллионов населения, обширнейшая территория и наличие у России ядерного оружия станут весомыми аргументами этой коалиции.

Что касается Америки, то она, согласно прогнозу Жириновского, полностью уйдёт в изоляцию на свой континент. Там возникнет новое государственное образование — на основе Канады, Соединённых Штатов и Мексики.

НАТО ждёт распад, поскольку в его состав вошли чрезмерно разнородные страны. Европейский союз, вероятно, уцелеет. «Возникнет иное объединение северных государств — Германия, Франция, Великобритания, возможно, Нидерланды. Четыре-пять крупных держав, расположенных ближе к северу Европы».

Изображение от www.slon.pics на Freepik

Россию, как полагал Жириновский, в будущем ожидают великие свершения.

«Американская модель рушится, и взоры всего человечества обратятся вновь к России! Русский народ займет свое достойное место, где наши талантливые инженеры, конструкторы создадут новые машины, новую технику, то, чем мы будем гордиться! Новые материалы, новая химия, новая биология, новый космос! Талантов у нас хоть отбавляй» — провозглашал лидер ЛДПР.