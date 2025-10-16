Пятница, 17 октября, 2025
Священники объяснили, что делать с вещами покойника

Валерия Мединская
Background фото создан(а) jannoon028 - ru.freepik.com

На православном портале «Азбука веры» священники отвечают на вопросы верующих. Один из вопросов касался судьбы личных вещей, которые остаются после смерти человека. Священнослужители подсказали, как поступить с вещами покойника.

Все священники сходятся во мнении, что не нужно наделять вещи покойника каким-то особым потусторонним смыслом. Они нисколько не опасны для живых и не несут никакой смертоносной энергетики, как гласят некоторые суеверия.

Иеромонах Евтихий пишет, что их стоит пожертвовать, если нет в них никакой надобности:

— Можно отдать в церковь для нуждающихся. Можно пожертвовать в благотворительные организации для пострадавших, — советует священник.

Такого рода пожертвование вполне можно воспринимать как милостыню об упокоении души.

— Раздача эта в любом виде будет милостыней об упокоении души. Потому это лучше сделать до 40 дней, когда по верованию Церкви производится Частный Суд над душой, — отмечает монах.

Протоиерей Дионисий указывает на то, что главное для усопшей души — вовсе не вещи, которые человек носил при жизни, а молитва об упокоении:

— Вещи можно раздать, прося молитв о маме. И сами, конечно, усердно молитесь, — отмечает он.

Иерей Евгений также добавляет, что после смерти человека самое важное — это молитва и особое расположение духа молящихся родственников:

— Сами постарайтесь чаще исповедоваться и причащаться, ежедневно молитесь и читайте Евангелие. А за маму молитесь и сами (например, читайте Псалтирь) и подавайте записки в храме.

