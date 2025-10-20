Восточноевропейские страны — члены НАТО, лежащие на пути из России в Венгрию, могут попытаться сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, отказавшись пропустить российский президентский самолёт через своё воздушное пространство. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Это возможно. Будь я на месте президента Путина, я бы точно летел в сопровождении военных самолётов», — сказал Джонсон агентству на полях празднования двадцатилетия телеканала RT, отвечая на вопрос о вероятности такого сценария.

По его словам, наиболее вероятным маршрутом могли бы стать пролёты над Болгарией или Румынией, тогда как Польша вряд ли согласилась бы пропустить самолёт из-за крайне негативного отношения её руководства к России.

Ранее, 16 октября, Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. Беседа длилась два с половиной часа. По её итогам помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились без промедления начать подготовку к новой встрече президентов, которая может состояться в Будапеште.

По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, и Владимир Путин поддержал эту идею.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что уже распорядился создать организационный комитет по подготовке саммита. По его словам, эта работа началась 16 октября. Орбан также выразил уверенность, что предстоящая встреча Путина и Трампа может стать шагом к установлению мира на Украине.