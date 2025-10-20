Рязанка несколько дней жила с трупом матери в квартире

Жительница Рязани несколько дней находилась в квартире с трупом умершей матери. Об этом пишет телеграм-канал «Топор.Рязань» со ссылкой на собственный источник.

Всё произошло на улице Телевизионной. Неладное заметили соседи. Они почувствовали трупный гнилостный запах. На место были вызваны экстренные службы.

Сообщается, что прибывшие сотрудники экстренных служб были шокированы. В квартире они обнаружили труп женщины. Также там царила антисанитария — горы мусора, крысы, насекомые, домашние животные, отсутствие ванны и туалета.