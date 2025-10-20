Семь ключевых признаков могут указать на серьёзные трудности в банке, из-за которых лучше поскорее забирать оттуда свои деньги. Их агентству «Прайм» перечислил финансовый эксперт Олег Акимов.

Он напоминает, что действующая система страхования вкладов гарантирует защиту средств клиентов при банкротстве банка или отзыве лицензии. Правда, работает она только для сумм в пределах 1,4 млн рублей. Если депозит существенно больше этой суммы или размещён в иностранной валюте, деньги целесообразно забрать до момента, когда у банка будет отозвана лицензия.

По словам Акимова, существует семь симптомов того, что в банке начались проблемы, а клиенты рискуют в скором времени потерять деньги:

рейтинговые агентства понижают ему рейтинг, сопровождая это негативным прогнозом;

кредитная организация вводит нелогичные ограничения на перевод или снятие денежных средств со счетов клиентов;

со стороны ЦБ применяются жёсткие санкции, к примеру, запрет на привлечение новых вкладов от населения.

против топ-менеджмента либо собственников финансовой организации возбуждены уголовные дела;

владельцы банка вовлечены в затяжной корпоративный конфликт;

банк начинает массово закрывать отделения, в том числе в самых оживлённых районах;

по результатам годового отчёта учреждение демонстрирует убытки.

Финансист добавляет, что при прочих равных условиях надёжнее хранить сбережения в крупном банке — в кризисной ситуации его вряд ли закроют.