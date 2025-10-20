Понедельник, 20 октября, 2025
6.6 C
Рязань
Экономика и бизнес

Финансист назвал сигналы того, что деньги из банка пора срочно забирать

Валерия Мединская
Изображение от freepik

Семь ключевых признаков могут указать на серьёзные трудности в банке, из-за которых лучше поскорее забирать оттуда свои деньги. Их агентству «Прайм» перечислил финансовый эксперт Олег Акимов.

Он напоминает, что действующая система страхования вкладов гарантирует защиту средств клиентов при банкротстве банка или отзыве лицензии. Правда, работает она только для сумм в пределах 1,4 млн рублей. Если депозит существенно больше этой суммы или размещён в иностранной валюте, деньги целесообразно забрать до момента, когда у банка будет отозвана лицензия.

По словам Акимова, существует семь симптомов того, что в банке начались проблемы, а клиенты рискуют в скором времени потерять деньги:

  • рейтинговые агентства понижают ему рейтинг, сопровождая это негативным прогнозом;
  • кредитная организация вводит нелогичные ограничения на перевод или снятие денежных средств со счетов клиентов;
  • со стороны ЦБ применяются жёсткие санкции, к примеру, запрет на привлечение новых вкладов от населения.
  • против топ-менеджмента либо собственников финансовой организации возбуждены уголовные дела;
  • владельцы банка вовлечены в затяжной корпоративный конфликт;
  • банк начинает массово закрывать отделения, в том числе в самых оживлённых районах;
  • по результатам годового отчёта учреждение демонстрирует убытки.

Финансист добавляет, что при прочих равных условиях надёжнее хранить сбережения в крупном банке — в кризисной ситуации его вряд ли закроют.

Самые читаемые материалы

Новости России

SHOT: над Оренбургом ночью прогремели мощные взрывы

Ночью жители Оренбурга услышали над городом громкие звуки, похожие...
Новости России

Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Следов их пребывания в тайге нет вообще — ни сломанных веток, ни костров, ничего.
Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Новости России

Baza: причиной массового отравления детей в Улан-Удэ стало онигири

Предполагаемой причиной массового отравления в Улан-Удэ стало некачественное онигири,...
Новости мира

Подоляка объяснил смысл послания Зеленского о Донбассе

По мнению блогера, дальше стоит ожидать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после которой последует совместное предложение Киеву.

Последние новости

Рязанская область получит 160 миллионов на благоустройство Лыбедского бульвара

Работы проведут на участке бульвара в районе улицы Маяковского.

В Касимове задержали рецидивиста за ограбление пенсионерки

Преступление было совершено в Скопине, но после подозреваемый попытался скрыться.

Новый утильсбор увеличит цены на автомобили мощнее 160 л. с. на 25-50% 

Минпромторг объясняет нововведение желанием поддержать отечественных автопроизводителей. Иностранным брендам станет сложнее конкурировать на российском рынке

В Рязани вручили театральную премию «Зеркало сцены 2025»

Определили лучшие спектакли сезона, а также лучших артистов и постановщиков.

SHOT: жена Хазанова избавилась от имущества в России вслед за мужем

По данным СМИ, Эльбаум реализовала дом площадью около 1200 квадратных метров с участком 75 соток в деревне Фоминское в Троицке. Стоимость этого поместья оценивается примерно в 120 млн рублей.

Сериал о Владимире Жириновском с Кологривым не вошёл в план ЛДПР к 80-летию политика

Один из источников RTVI заявил, что проект «фактически заморожен на подготовительном этапе».

Рязанцев предупредили о телеграм-канале с фейками о насилии в школах

Правоохранительные органы уже проводят проверку по факту распространения фейков.

Трое детей повредили 80 памятников на кладбище в Новосибирской области

По данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.

Экс-аналитик ЦРУ: страны НАТО могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что уже распорядился создать организационный комитет по подготовке саммита

Составлен топ-7 лучших направлений для отдыха на Новый год у моря

Январь — идеальное время, чтобы поменять снег и короткий день на солнце, яркие пейзажи и мягкий климат.

Рязанка несколько дней жила с трупом матери в квартире

Трупный запах почувствовали соседи.

Эксперт: Сырский допустил ошибку, перебросив резервы ради обороны Добропольского выступа

Несмотря на отдельные успехи украинских войск под Добропольем в начале осени, российская армия смогла укрепить позиции и увеличить численность на ключевых направлениях.

Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Следов их пребывания в тайге нет вообще — ни сломанных веток, ни костров, ничего.

Эксперт: российская армия вряд ли сможет регулярно проводить успешные танковые атаки

Манёвры бронетехники возможны только во время проливных дождей или густого тумана. БПЛА по-прежнему представляют огромную угрозу

В Бурятии число пострадавших от пищевого отравления выросло до 89 человек

По информации республиканского Минздрава, в больницы доставлены 55 человек, включая 34 ребёнка. Один пациент находится в реанимации с положительной динамикой. 