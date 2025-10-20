Новый утильсбор увеличит цены на автомобили мощнее 160 л. с. на 25-50% 

Первого ноября россиян ждет неприятный сюрприз — подорожание машин практически всех марок. Причина проста: власти меняют правила начисления утилизационного сбора. Теперь при его расчете будут смотреть на объем мотора, количество лошадиных сил под капотом и год выпуска, пишет издание «За рулём».

Почему решили переделать систему утильсбора

Минпромторг объясняет нововведение желанием поддержать отечественных автопроизводителей. Иностранным брендам станет сложнее конкурировать на российском рынке — это главная задумка реформы. Собранные деньги направят на социальные программы и помощь нашим заводам.

Формула расчета выглядит так: берется базовая ставка и множится на коэффициент. Последний зависит от класса машины, рабочего объема двигателя, возраста авто и цели использования — личная или коммерческая.

Для легковушек базовая ставка теперь составляет 20 000 рублей. Дальше начинается математика с коэффициентами, которая определяет итоговую сумму.

Грузовики, автобусы, прицепы и спецтехника получили фиксированные ставки от 150 до 172,5 тысяч рублей.

Кого затронет больше всего

Машины слабее 160 лошадиных сил почти не заметят изменений. А вот владельцам более мощных моделей придется раскошелиться — утильсбор для них вырастет на четверть, а то и наполовину.

Конкретные цифры впечатляют. Geely Monjaro с двухлитровым мотором на 238 л.с. подорожает с 3 400 до 842 000 рублей — почти в 250 раз! За Toyota RAV4 доплатят около 1,9 миллиона. Kia Sorento обойдется дороже на 1,97 миллиона. Ну а трехлитровый BMW X3 взлетит в цене на колоссальные 3,7 миллиона рублей.

Ольга Козлова из компании «Передовые Платежные Решения» прокомментировала ситуацию для автолюбителей.

По ее словам, повышение сбора неизбежно отразится на ценниках в салонах. Под удар попадут популярные модели вроде Volkswagen Tiguan, Ford Explorer, Renault Duster. Даже небольшие хэтчбеки среднего класса станут заметно дороже.

Владельцы электрокаров и гибридов тоже заметят подорожание. Льготы сохранятся только для моторов до 80 лошадиных сил — а таких среди современных машин единицы.

Сильнее всего пострадают бюджетные модели из Китая, Кореи и Японии. Те же Geely, Haval, Chery завоевывали наш рынок низкими ценами. Теперь их стоимость подскочит на сотни тысяч — конкурентное преимущество испарится.

Как действовать потенциальным покупателям

Специалисты советуют не тянуть с покупкой, если планировали обновить автомобиль. До вступления закона в силу еще можно успеть избежать переплаты.

Второй вариант — присмотреться к машинам мощностью до 160 лошадиных сил. Для них действуют льготные условия, так что удар по кошельку будет минимальным.

Третий путь — подумать о российских аналогах. Отечественные производители получат налоговые преференции, что сделает их продукцию более доступной на фоне подорожавшего импорта.