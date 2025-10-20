Понедельник, 20 октября, 2025
В Рязани стартовал 15 юбилейный сезон Ночной хоккейной лиги

В субботу, 18 октября, 3000 человек собрались во дворце спорта «Олимпийский» на торжественной церемонии открытия регионального этапа XV, юбилейного, всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области – Ночной хоккейной лиги сезона 2025-2026 годов.

Старт Фестивалю дали почетные гости: двукратный Олимпийский чемпион, Председатель Совета легенд Ночной лиги Александр Якушев, исполнительный директор Ночной хоккейной лиги России Лариса Радченко, и.о. министра физической культуры и спорта Рязанской области Виталий Шабанов, Президент федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ в Рязанской области, депутат Рязанской городской Думы Олег Смирнов.

Как заметил легенда Отечественно хоккея Александр Якушев, «Рязань многие годы является столицей любительского хоккея. Именно в этом регионе самое большое количество команд и самая лучшая организация турнира».

Исполнительный директор Ночной лиги страны Лариса Радченко отметила, что «Рязанские регион является показательным для всей страны. Именно так нужно любить хоккей и относиться к своему делу». Она вручила региональному представителю НХЛ Олегу Смирнову благодарность за большой вклад в развитие и популяризацию хоккея России.

На старт юбилейного сезона вышла 51 команда, что снова стало рекордом. Всего же в этом году более 1150 рязанских хоккеистов-любителей примут участие в фестивале в 4 дивизионах: «Любитель 40+», «Любитель 50+», «Лига Надежды», «Лига Мечты». Всего в региональном чемпионате запланировано 417 матчей.

По словам регионального представителя НХЛ в Рязанской области Олега Смирнова, лига неумолимо растет: появляются новые команды, в спорт приходит все большее количество человек, с каждым годом на трибунах появляется больше зрителей. В 2012 году в 1 сезоне на льду стояло всего 7 команд, сейчас же их почти в 8 раз больше, что говорит о безумной популярности любительского хоккея в Рязанской области.

В рамках церемонии открытия Благодарностями Ночной хоккейной лиги за активное участие в проведении фестиваля отмечены: ректор Рязанского государственного медицинского университета Роман Калинин и ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Дмитрий Боков.

Звезды за вступление в символический «Клуб Макарова» вручены рязанским хоккеистам любителям: Сергею Баранову (команда «ССК») и Сергею Гурову (команда «Автомобилист»).

Для зрителей в этот день организаторы праздника подготовили большую развлекательную программу: выступление оркестра и музыкального ансамбля «Крылатая пехота», лазерное шоу, выступление барабанщиков из столицы и рязанских фигуристов, розыгрыш многочисленных призов.

Главным действием открытия стали 2 хоккейных матча: студенческое дерби между командами Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина и Рязанского государственного медицинского университета, а также матч-реванш за Кубок Открытия между финалистами прошлого года: командой рязанского десантного училища и ССК (г. Сасово).

Матчи Ночной хоккейной лиги пройдут с октября по март, после чего победители представят наш регион на Финале Фестиваля в Сочи, в мае 2026 года.

