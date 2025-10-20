Зеленский заявил о приближении конфликта с Россией к завершению

Украинский конфликт приблизился к возможному завершению, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Правда, по его словам, окончание боевых действий остаётся сложной задачей.

«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится», — отметил Зеленский.

Накануне он сказал, что Киев не намерен передавать России какие-либо территории.

Как пишет Reuters, президент США Дональд Трамп в ходе недавних заявлений намекнул, что Украине может грозить разрушение и замерзание, если она не согласится на мирное урегулирование. По данным агентства, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф был одним из тех, кто настаивал на переговорах по возможному территориальному компромиссу.

В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Президент США сообщил, что Киев не получит крылатые ракеты дальнего радиуса действия. Источники портала Axios отмечают, что переговоры прошли в напряжённой обстановке, а американский лидер занял жёсткую позицию. Один из собеседников издания описал встречу как «прошедшую неудачно», пишет «Московский комсомолец».