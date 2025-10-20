В ДТП в Рязани пострадал 20-летний мужчина

19 октября в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадал 20-летний рязанец. Об этом информирует пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент случился около 11:10 у дома №30 на проезде Шабулина. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Джили» столкнулся с «Митсубиси Лансер», за рулём которого находился 20-летний житель Рязани.

В результате аварии водитель «Митсубиси» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.

За последние выходные на дорогах Рязанской области зафиксировано 8 ДТП, в которых 1 человек погиб, а 7 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, зарегистрировано 86 аварий с материальным ущербом для автовладельцев.

Инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 867 нарушений правил дорожного движения Российской Федерации.