20 октября, 2025
Экономика и бизнес

Рязанская область получит 2,6 миллиона рублей на реализацию программы «Земский тренер»

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

Рязанская область получит из федерального бюджета 2,6 миллиона рублей на реализацию программы «Земский тренер». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Правительства России.

Михаил Мишустин, председатель Правительства, подписал распоряжение о распределении субсидий для регионов Дальневосточного и Центрального федеральных округов. Эти средства будут направлены на реализацию программы «Земский тренер» в 2025 году. Рязанская область, как один из пилотных регионов программы, получит субсидию в размере 2 640 000 рублей.

Всего в этом году на программу будет выделено 90,6 миллиона рублей, которые получат 26 регионов. Ожидается, что программа привлечёт около 80 специалистов.

По условиям программы «Земский тренер», работники сферы физической культуры и спорта, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, могут заключить трудовой договор на пять лет с организацией физической культуры и спорта в сельской местности. В этом случае они получат единовременные компенсационные выплаты. Для Рязанской области размер выплаты составляет 1 миллион рублей.

Режиссёр и оператор Сергей Политик убит в Подмосковье

Смерть оператора стала шоком для его окружения. 8 октября режиссёру исполнилось 56 лет.

Размер муниципального долга Рязани в 2025 году сократился на 652 млн рублей

По сравнению с 16-ю городами – центрами субъектов ЦФО – Рязань входит в семерку лучших городов с наименьшим уровнем муниципального долга. 

Самый обсуждаемый сериал года – «Хроники русской революции»

«Хроники русской революции» стали самой глобальной работой кинорежиссера, показавшего два изменивших Россию десятилетия и революцию, повлекшую за собой самые значимые события XX века.

Жительнице Рязанской области вынесли приговор за травмирование дочери

В июне 2025 года женщина, находясь в состоянии ссоры, ударила свою дочь стеклянной банкой по голове

Интересующийся растафарианством житель Подмосковья вырастил плантацию конопли в Рязанской области

При осмотре плантации было изъято 69 растений наркосодержащей конопли.

Музыкальный спектакль «Анна Снегина» представит Рязанский камерный хор

Спектакль приурочен к 130-летию Есенина и являет собой уникальное объединение поэзии, музыки и театра

В Рязанской области на 50 тысяч увеличен размер выплат молодым многодетным семьям

Обучающиеся очно в Рязанской области могут получить единовременную выплату в размере 120 тысяч рублей.

На площади Попова в Рязани принудительно убран торговый киоск

Всего в 2025 году было расторгнуто 26 договоров.

Системами видеонаблюдения в Рязани оснащены 161 автобус и 123 троллейбуса

20 октября состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии.

Рязанец выступил на шоу «Привет, Андрей»

Сценический псевдоним Андрея — TIMOFEEW. Он посвящен возвращению музыки 1990-х годов.

Рязанская область экспортировала 290 свиней и крупного рогатого скота в страны ЕАЭС

С начала года регион экспортировал 101 голову крупного рогатого скота в Казахстан

В Рязани проходит выставка монет «Музыка танца»

Посетители могут увидеть увеличенные изображения памятных монет, на которых художники-медальеры запечатлели многообразие танца

Рязанская компания создаёт беспилотные лодки для парков и роботизированные платформы для армии России

Генеральный «Avrora Robotics» Виталий Савельев — о том, в каких сферах активно используется робототехника и какие разработки его компании уже заявили о себе.

Юрист рассказал, какое наказание грозит мигранту, насиловавшему гостя шваброй

Ранее СМИ сообщили, что на западе Москвы 25-летний гражданин Армении избил и подверг сексуальному насилию знакомого своей 38-летней сожительницы на почве ревности.

Мобильные телефоны пытались передать в рязанское СИЗО-1 в тюбике от мази

Злоумышленники попытались передать мобильные телефоны, спрятав их в тюбике от обезболивающей мази.