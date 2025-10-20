Рязанская область получит 2,6 миллиона рублей на реализацию программы «Земский тренер»

Рязанская область получит из федерального бюджета 2,6 миллиона рублей на реализацию программы «Земский тренер». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Правительства России.

Михаил Мишустин, председатель Правительства, подписал распоряжение о распределении субсидий для регионов Дальневосточного и Центрального федеральных округов. Эти средства будут направлены на реализацию программы «Земский тренер» в 2025 году. Рязанская область, как один из пилотных регионов программы, получит субсидию в размере 2 640 000 рублей.

Всего в этом году на программу будет выделено 90,6 миллиона рублей, которые получат 26 регионов. Ожидается, что программа привлечёт около 80 специалистов.

По условиям программы «Земский тренер», работники сферы физической культуры и спорта, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, могут заключить трудовой договор на пять лет с организацией физической культуры и спорта в сельской местности. В этом случае они получат единовременные компенсационные выплаты. Для Рязанской области размер выплаты составляет 1 миллион рублей.