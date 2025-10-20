Рязанская компания создаёт беспилотные лодки для парков и роботизированные платформы для армии России

Сетевое издание 7info продолжает «Интерактивная карта молодых ученых и специалистов Рязанской области». В рамках проекта мы познакомим вас с жителями нашего региона, которые профессионально занимаются наукой, работают в вузах, строят карьеру на рязанских предприятиях, внедряя в производство уникальные технологии. Все они – представители разных научных и профессиональных областей, и у каждого из них – свой особый круг исследовательских интересов. Медицина, сельское хозяйство, экономика, химия, педагогика, юриспруденция – вот лишь несколько сфер, в которых нашим героям удалось смело заявить о себе. Но что объединяет рязанцев, выбравших делом жизни технические и гуманитарные, точные и естественные науки? Их достижения направлены на повышение качества жизни людей и производительности труда, а также на развитие региона по различным направлениям. И мы подробно расскажем вам об этих людях и их научных открытиях.

Лодки с системой автопилота, интеллектуальный автобус с возможностью продажи товаров, многофункциональный беспилотный вездеход повышенной проходимости — всё это когда-то казалось мечтой. А сегодня это наша реальность. Нас окружают современные разработки, способные анализировать ситуации, принимать решения, предупреждать об опасности. О том, как системы автономного управления помогают человеку, в каких сферах они наиболее активно используются, для чего проводятся чемпионаты по робототехнике, где встретить чудо современного программирования в Рязани рассказал в интервью 7info генеральный директор российской инновационной компании, специализирующейся на робототехнике и системах автономного управления «Avrora Robotics», Виталий Савельев. Компания «Avrora Robotics» является резидентом Аэрокосмической инновационной долины.

— Виталий, чем занимается «Avrora Robotics»? Какие продукты разрабатывает компания?

— Мы занимаемся разработкой и производством комплексных робототехнических систем. Наша система управления представляет собой сочетание аппаратных и программных решений, которые находят применение в бизнесе, сельском хозяйстве и военно-промышленном комплексе. В основном компания специализируется на создании колесных и гусеничных шасси. С помощью уникальных алгоритмов анализируются данные от различных сенсоров, формируется карта окружающего пространства, выявляются препятствия, и система самостоятельно принимает решения о движении беспилотных платформ.

Тестирование проектов проводится как в виртуальной среде, так и на реальных полигонах, учитывая различные погодные условия: днем и ночью, в условиях задымления, тумана или густой растительности.

— Вы создаете проекты по заказу компаний, государственных учреждений или это ваши собственные идеи, которые затем презентуются?

— Мы занимаемся двумя направлениями. Первое — разработка проектов по заказу, второе — создание собственной продуктовой линейки. По заказу мы чаще всего разрабатываем отдельные системы, сотрудничаем с ведущими российскими автопроизводителями и создаём подсистемы для транспортных средств. Это не готовое решение, а часть системы.

Что касается собственных продуктов, у нас есть несколько направлений. Одно из них связано с мобильной робототехникой и гусеничными платформами. Мы производим несколько типов мобильных комплексов: маленькие платформы для обучения и популяризации робототехники, среднего размера — для перевозки до 150 кг и выполнения бытовых и коммунальных задач, а также большие платформы для транспортировки сложного инженерного оборудования и грузов. Также мы разрабатываем платформы для сложных условий местности, которые могут преодолевать заснеженные и болотистые участки.

— Вы закончили Рязанский государственный радиотехнический университет по специальности «Информационно-измерительная техника и технологии». Почему выбрали именно это направление?

— С раннего возраста я проявлял интерес к технике и техническим видам творчества. В школьные годы я посещал различные кружки по этой направленности. К моменту окончания школы уже было четкое понимание, что хочу связать свою жизнь с инженерными и техническими профессиями.

Гуманитарные и творческие наклонности я в себе не видел, поэтому выбор направления учебы сводился к радиотехническому, связанному с транспортом и автомобилестроением. В дальнейшем моя профессиональная деятельность в значительной степени была связана именно с этими двумя областями.

— Как вы начали свой трудовой путь после университета? Что привело вас к созданию «Avrora Robotics»?

— После окончания университета я решил заняться бизнесом в области электротехники. Мы разрабатывали, устанавливали и обслуживали различные инженерные системы, включая охранно-пожарные комплексы и системы безопасности. Это направление стало основой для моего дальнейшего развития. Параллельно меня интересовали мобильные платформы и история, связанная с автосервисом и доводкой внедорожников. В итоге, робототехника стала квинтэссенцией всех интересов.

Помимо радиотехнического образования, я также получил международное бизнес-образование. Это позволило мне ориентироваться не только на местные рынки, но и учитывать лучшие международные практики. Это дало возможность более широко взглянуть на внутренние бизнес-процессы и производственные процессы, включая цифровое проектирование и гибкие схемы разработки продуктов.

Инженерное предпринимательство всегда было для меня одновременно и мечтой детства, и сложной технологической отраслью в России. Здесь много барьеров и особенностей, связанных с рынком и инвестициями. Поэтому мы диверсифицировали нашу деятельность. В нашей продуктовой линейке есть решения для образовательного рынка, развлекательной индустрии и специализированные комплексы для спецслужб, МЧС и других организаций.

В управлении бизнес-процессами мы пробовали разные подходы, но ключевыми были техническое направление и механика. Интерес к этому направлению зародился в автосервисах, где мы проектировали и изготавливали легкие спортивные автомобили, багги и модернизировали вездеходы. Это стало хорошей базой для работы с силовыми установками и платформами, особенно с электроплатформами, которые мы сейчас используем. Мы работаем с коллекторными, бесколлекторными, шаговыми и другими типами моторов.

— Сколько лет Aurora Robotics существует на рынке и в каком направлении начинала свою деятельность?

— Наша компания была основана около 10 лет назад путем объединения нескольких юридических лиц. В первые годы мы специализировались на заказных разработках, включая производство различных прототипов и комплексов для сторонних клиентов. Только в последние годы компания сосредоточилась на создании собственной продуктовой линейки в области мобильной робототехники.

— Компания является проекта развития Инновационных научно-технологических центров «Аэрокосмическая инновационная долина». Расскажите о преимуществах этого сотрудничества.

— Мы — одни из первых резидентов «Аэрокосмической долины». Нас объединяет то, что наш технопарк «Аврора» и главный офис «Аэрокосмической долины» находятся на одной площадке. Здесь также расположен технопарк корпорации развития Рязанской области. В обозримом будущем здесь будут работать российские технологические компании.

Это удобное место для общения и обмена опытом. Здесь находятся офисы и лаборатории, где разрабатывают системы питания, аккумуляторы, зарядную инфраструктуру, полётные контроллеры, системы управления дорожным движением и другие технологии. Работают компании, занимающиеся беспилотной авиацией и производством компонентов для неё.

В ближайшее время на территории появится главный офис «Аэрокосмической долины» и большой технопарк с высокотехнологичным оборудованием. Это позволит резидентам ускорить свои бизнес-процессы и получить доступ к современному оборудованию.

Кроме того, хочется отметить, что на базе нашего технопарка «Аврора» также работает «Центр коллективного пользования». Эта площадка позволяет нам привлекать специалистов для решения технических задач, обучения работе с нашим оборудованием и выполнения регламентных работ. Наши резиденты могут использовать оборудование центра для своих исследований и разработок. Площадь центра составляет около 600 квадратных метров.

— Можете подробнее рассказать о конкретных проектах компании? Для каких целей они разработаны и на что способны?

— Давайте начнем с проекта «Юниор», который является одним из старейших и одновременно самым компактным робототехническим комплексом нашей компании. «Юниор» — это образовательный проект, имеет образовательную направленность. Его цель — создание программно-аппаратных комплексов, на базе которых ученики могут проводить различные работы. Вторая важная часть проекта — разработка учебно-методических материалов, учащиеся могут не только познакомиться с работой робототехнических комплексов, но и осваивать базовые навыки управления и взаимодействия с ними.

Проект «Юниор» появился практически с самого основания нашей организации. Мы поняли, что необходимо готовить специалистов в области робототехники, поскольку в то время проводились соревнования, в которых участвовали технические команды с разными знаниями по управлению, сенсорике и программированию. Задача соревнований была в том, чтобы роботизированные комплексы передвигались по трассе, выполняя различные маневры и достигая цели. Мы заметили, что есть команды разработчиков и программистов с высоким уровнем подготовки, но аппаратные платформы, с которыми большая часть участников работала, были самодельные, собранные из подручных средств. Это ограничивало их возможности.

Мы поняли, что существует потребность в развитии компетенций по робототехнике и беспилотному управлению, особенно в условиях растущего интереса к этой отрасли и ограниченного числа российских компаний, производящих такие решения. За годы существования проекта «Юниор» мы создали четыре поколения платформы. Современные аппаратные и программные решения значительно отличаются от тех, что мы предлагали десять лет назад. Изначально комплекс предназначался для использования в образовательных учреждениях, сейчас его функционал расширился. Теперь «Юниор» способен работать в сложных условиях местности, что делает его востребованным в сельском хозяйстве и логистике в труднодоступных территориях.

Наш модельный ряд включает различные колесные и гусеничные платформы, которые ориентированы на физико-технические школы, вузы, центры молодежного инновационного творчества, технопарки, кванториумы, студенческие КБ и другие центры развития образовательного процесса и мотивации школьников и студентов к развитию робототехнического и IT-направлений. Эти платформы позволяют учащимся совершенствовать навыки управления, разработки и апробации собственных решений на надежной базе.

— Как школьники могут попробовать управлять «Юниором»? Есть ли специальные площадки или школы договариваются с вами?

— Мы поставляли «Юниоры» в технические классы разных школ региона. Эти поставки были частью проекта по адаптации образовательного комплекса для начального уровня программирования. Разработали комплекс, который подходит для ребят в возрасте от 12 до 18 лет. Они могут самостоятельно настраивать простые команды для движения, выбора решений при возникновении препятствий или ошибок. Это простое объектное программирование, которое не требует глубоких знаний в работе сенсорных систем, датчиков и алгоритмов. «Юниор» может двигаться по заданной траектории, следовать за объектом или реагировать на визуальные метки на полу. Одновременно с этим комплекс может выполнять дополнительные задачи, например, опрыскивать цветы или доставлять канцелярию внутри школы.

Для школьников, которые интересуются техникой, «Юниор» может стать отличной базой для развития в профессии, связанной с беспилотниками и автомобилестроением. Когда мы разрабатывали «Юниор» второго поколения, мы сотрудничали с организаторами крупных российских роботехнических соревнований. Пять команд-победителей получили наши комплексы в качестве награды.

Мы использовали компетенции автомобильного завода, чтобы улучшить мобильность и работу комплекса, приближая его к полноценным автомобилям и робототехническим системам. Доработали подвеску и рулевое управление, чтобы сделать «Юниор» более интересным и функциональным. В системе также представлено множество электроузлов, аналогичных тем, что используются в автомобилях, таких как реле, выключатели, индикаторы и коннекторы для подключения различных модулей. Мы подробно описываем их работу, что помогает детям лучше понять электронику больших автомобилей.

— Расскажите о системе «IQBoat». Как возникла идея создать беспилотное средство для водных прогулок?

— Развивая технологии движения по поверхностям разной сложности, мы всегда задумывались о применении этих инноваций в водной среде. Более того, в нашем инженерном коллективе есть опыт участия в соревнованиях под названием «Солнечная регата», где мы сформировали команду, которая трижды становилась победителем в проектировании и разработке лодок, работающих на солнечной энергии. Мы разработали несколько прототипов скоростных плавательных средств, оснащенных солнечными панелями, аккумуляторами, электродвигателем и другими передовыми технологиями. Благодаря этим лодкам мы не только принимали участие в соревнованиях, но и занимали лидирующие позиции.

Одним из ключевых решений, которое помогло нам достичь успеха, была высокая энергоэффективность электроустановки и использование технологий движения на подводных крыльях. В сочетании с системой энергопитания на суперконденсаторах это позволяло нашим лодкам быстро выходить на режим глиссирования и перемещаться по водной поверхности с минимальными энергозатратами. Эти компетенции мы перенесли в сферу отдыха и развлечений, разработав уникальный комплекс круглых прогулочных электрических лодок, которые позволяют пассажирам комфортно передвигаться по водоему без необходимости управлять судном или иметь на борту дополнительного водителя.

В одной лодке могут поместиться восемь пассажиров, в центре расположен стол. Транспорт может двигаться по заранее запрограммированным маршрутам благодаря автопилоту и GPS, также судна оснащены минимальным набором оборудования для связи с диспетчерским центром.

Команда технического сопровождения лодочной станции помогает пассажирам садиться и покидать лодки. Администратор и диспетчер контролируют движение всех лодок в режиме реального времени. Они могут изменять траекторию маршрута, если на водоёме появились другие участники движения.

— Где можно увидеть этот проект в действии? Такие лодочные станции работают в Рязани или других городах?

— В первую очередь, это базовая лодочная станция в Центральном парке культуры и отдыха Рязани в Рюминой роще, которую мы запустили пять лет назад. В этом году заканчивается пятый сезон ее работы. Это очень живописное место для прогулок. Станция интегрирована в инфраструктуру парка, который сейчас активно развивается. Всем рязанцам, которые ещё не посещали это место, не катались на лодках, рекомендую это сделать. Станция работает каждый день с 10:00 до 22:00.

Кроме того, в Рязани беспилотные прогулочные лодки есть в комплексе «Оксакая жемчужина». Комплекс полностью изготовлен нами и передан для использования заказчику.

Комплексы IQBot можно разделить на две категории: те, которые работают под нашей франшизой, и те, которые были переданы заказчикам как готовый продукт для эксплуатации. Наш комплекс в основном ориентирован на посетителей парка, и он очень популярен среди гостей всех возрастов. Этот комплекс стал настоящей изюминкой Центрального парка культуры и отдыха. У нас есть постоянные клиенты, бронирование под различные мероприятия.

«IQBot» можно встретить в Подмосковье, Волгограде, Коломне. В ближайшее время планируется открытие станций в Москве и Нижнем Новгороде.

Несмотря на то, что IQBot предназначен для прогулок со скоростью 3−4 километров в час, мы также тестируем беспилотные катера на подводных крыльях. Они могут автономно проходить несколько сотен километров в режиме энергосбережения и оставаться на связи в течение нескольких дней. Это решение будет полезно для патрулирования водных объектов, сопровождения и логистики.

— Вы разработали для российской армии беспилотную транспортную платформу «Марс А-800». Что можете сказать о роботизации спецтехники, в том числе военной?

— В настоящее время у нас есть несколько транспортных платформ, способных перевозить грузы от 500 до 1000 килограммов. Эти платформы оснащены гусеничным ходом и могут преодолевать водные, снежные и заболоченные участки. Проект изначально назывался «Марс» и включал в себя мобильные автоматизированные робототехнические системы. В его состав также вошли два разрабатываемых нами комплекса: «Гидро» и «Атлас». Эти машины разработаны для работы в сложных условиях, имеют высокую проходимость и большой запас энергии. Они могут быть оснащены мощными аккумуляторами или гибридными системами, работающими на дизель-генераторах и электробатареях.

У проекта есть опыт работы в разных сферах. Например, он используется для контроля нефтегазового оборудования. На робота устанавливаются датчики, отслеживающие загазованность, и лазерные спектрометры, определяющие скопления газа. Комплекс работает автоматически или под контролем диспетчера, оповещая о возможных утечках.

Также мы внедряли системы на базе «Марса» для видеоконтроля технологических процессов, применяли проект в горнодобывающей отрасли.

— Система автопилотирования сейчас активно используется в сельскохозяйственной деятельности. Скажите, какие разработки есть у вас в этой сфере и чем выгодно использование роботизированной техники для фермеров?

— Начнём с того, что у направления «Юниор», о котором мы говорили ранее, есть своё развитие. Мы являемся партнёрами соревнований по применению робототехники в агропромышленности, и на основе наших комплексов «Юниор» может проводить тестовые системы, которые собирают данные о почве, влажности и визуальном состоянии растений. Эти данные затем анализируются, что позволяет делать выводы и воздействовать на процессы.

Если говорить о проекте «АгроБот» – это система автопилотирования сельскохозяйственной техники, оно одно из самых перспективных для нас. Мы видим здесь возможность коммерциализации, потому что автоматизация в агросекторе может значительно изменить устоявшиеся процессы и повысить эффективность. Это может привести к революции, так как автоматизация снижает затраты, повышает эффективность выращивания агрокультур и исключает ряд трудоёмких процессов, которые требуют дополнительное финансирование.

Проект «АгроБот» направлен на создание системы, которая автоматически выполняет различные работы на поле с помощью навесного оборудования. Сюда входит подготовка почвы, пахота, внесение удобрений, культивирование, сбор урожая, кошение и другие процессы. Основные усилия сосредоточены на автоматизации работы стандартных тракторов и платформ, которые уже используются в сельском хозяйстве. Эти машины, как правило, имеют дизельные двигатели внутреннего сгорания и отличаются высокой надёжностью и тягой.

Автоматизация этих сельскохозяйственных машин позволяет повысить эффективность работы агропредприятий за счет снижения расходов на горюче-смазочные материалы и уменьшения фонда оплаты труда. Также система автоматизации позволяет более эффективно использовать дорогостоящие удобрения.

В настоящее время мы активно развиваем этот проект и видим конечный продукт как полностью автоматизированное решение, которое поможет небольшим сельхозпредприятиям и крупным агрохолдингам легко и эффективно внедрить эти технологии, снижая расходы и повышая урожайность.

Мы проводим тестовые внедрения и разработки совместно с рядом агропромышленных предприятий и научно-исследовательских институтов.

— Как осуществляется управление этой техникой? Задается определенный маршрут или траекторию движения контролирует человек?

— «Агробот» — это автоматизированный комплекс. Его устанавливают на трактор или готовую технику, включая решения без кабины, которые идут с завода. Комплекс состоит из датчиков и вычислительного центра на борту техники.

Компьютер включает сенсорную систему, вычислительный блок и программное обеспечение для управления техникой. Центральный компьютер всегда подключен к диспетчерскому центру, что позволяет полностью контролировать и управлять техникой в режиме реального времени. Диспетчер ставит задачи, связанные с движением и маневрированием, настраивает параметры навесного оборудования, угла атаки передних ножей и скорости вращения вала отбора мощности. При этом контролируется работа сразу нескольких единиц техники, что повышает эффективность: один механизатор заменяет шестерых или восьмерых, которые работали бы в кабинах тракторов.

Мы видим развитие проекта «Агробот» в двух направлениях. Первое — создание высокоэффективных мобильных роботизированных тракторных станций, которые могут обслуживать несколько агропредприятий и работать на большом удалении, централизованно обеспечивая обслуживание и ремонт. Это эффективнее, чем маленькие мощности внутри каждого агропредприятия.

Второе направление — развитие автоматизации агропроцессов, включая формирование высокоавтоматизированных агропредприятий различного размера. Такие предприятия будут использовать системы точного земледелия, сбора данных от умных датчиков, цифровой аналитики и прогнозирования процессов. Также будут применяться дроны для контроля аномалий в полевых процессах и точечной корректировки очагов.

Агропроизводители смогут иметь высокий уровень автоматизации, небольшую управляющую команду и значительно снизить себестоимость продукции, повысив урожайность с гектара.

— Для управления вашими системами нужно диспетчерам проходить обучение? Сможет ли обычный человек без профильного образования разобраться?

— Процесс обучения на самом деле довольно прост. Современная молодежь уже имеет значительный опыт благодаря компьютерным играм, управлению дронами и взаимодействию с различными интерфейсами. Это позволяет значительно сократить время на подготовку.

Удаленное управление роботизированными комплексами осуществляется через специальное рабочее место, которое включает мониторы, отображающие видео с камер на комплексе, а также телеметрическую информацию о его состоянии, навигационные данные, маршрутные задания и параметры выполняемых процессов и движения.

В зависимости от специфики работы могут потребоваться определеные навыки. Если речь идет об агросекторе, то будущему удаленному механизатору необходимо знать особенности работы в поле, уметь управлять тракторами с широким навесным оборудованием и понимать их маневрирование. Мы проводили испытания с участием профессиональных механизаторов, включая лучших специалистов по пахоте из Рязанской области, анализировали работу комплексов под управлением человека и автопилота.

— Давайте поговорим о проекте, работу которого видели, наверно, большинство рязанцев, в том числе в Лесопарке, интеллектуальный автобус IQBUS.

— Верно. Мы разрабатывали IQBUS на основе опыта создания нескольких беспилотных проектов для производителей автобусов и участников рынка грузопассажирских перевозок. Основная задача проекта — создать комплекс, который может циклично передвигаться по заданному маршруту и выполнять определенные задачи, такие как продажа или доставка.

IQBUS — это универсальная модульная платформа, которая включает в себя робототехническую платформу с набором программных решений для управления, дистанционного мониторинга и контроля. На этой платформе можно разместить различное оборудование, пассажирский модуль или кресла для перевозки людей.

Первый прототип IQBUS был реализован совместно с производителем мороженого. Платформа оснащена вендинговым аппаратом, который перемещается по паркам и создает нестационарные торговые точки. В Рязани мы запустили две такие платформы: одна для продажи пряников и кофе в Лесопарке, другая для продажи пряников в Центральном парке культуры и отдыха.

Первая платформа начала работать перед новогодними праздниками в конце 2024 года в лесопарке Рязани. Она оборудована кофейным аппаратом и автоматической витриной для продажи пряников. Покупатели могут выбрать из ассортимента около 20 видов пряников и выпить вкусный напиток. Команда, сопровождающая проект, постоянно обновляет ассортимент, учитывая время года и мероприятия.

Вторая платформа начала работать осенью 2025 года в Центральном парке культуры и отдыха и также предназначена для продажи пряников.

Основная задача проекта — автоматизация торговли. Вендинговые платформы могут использоваться для продажи сувениров, напитков и продуктов питания. Платформа IQBUS способна перемещаться по паркам или закрытым кампусам, таким как образовательные учреждения или форумы, и продавать необходимую продукцию. Важно отметить, что IQBUS предназначена для работы на закрытых пешеходных площадках и не рассчитана на движение по дорогам общего пользования. У неё небольшой скоростной диапазон и она не аккредитована для движения по автомагистралям.

Тестирование на основе продаж мороженого показало, что мобильная роботизированная точка IQBUS увеличивает продажи в три раза по сравнению со стационарными точками. Кроме того, платформа может использоваться для доставки пиццы или другой продукции на закрытых территориях.

— Как вы относитесь к чемпионатам по робототехнике? У вас есть опыт участия в российских соревнованиях, таких как «Робокросс», и в европейских испытаниях роботов «ELROB». Что дает участие в данных соревнованиях?

— Для нас участие в таких чемпионатах — это всегда интересный вызов. Это возможность развивать нашу инженерную команду, решать новые задачи, внедрять новые технологии и демонстрировать их потенциал. Мы участвуем в соревнованиях, которые направлены на тестирование роботизированных комплексов и транспортных средств для различных задач.

Сейчас мы разрабатываем два роботизированных комплекса для автоматического передвижения по пересеченной местности и сканирования грунта на наличие взрывоопасных предметов и металлических конструкций. Это позволит создать востребованный на рынке продукт и оперативно отработать ряд технологических решений. В рамках данного проекта мы взаимодействуем с несколькими технологическими командами, разрабатывающими оборудование для анализа грунта с помощью магнитометрических сканирований и георадаров.

Сотрудничество с такими коллективами и обмен опытом на соревнованиях часто приводят к ускорению создания продуктов, позволяют взглянуть на них с новой стороны и внести необходимые корректировки. Также это возможность найти технологического партнера с компетенциями в смежных областях, которых может не хватать у нас.

— Если сравнить российские и зарубежные разработки в робототехнике, в чем мы выигрываем у других стран?

— За последние годы российская робототехника сделала значительный шаг вперед. Особенно это заметно в области военных разработок. Конфликт на Украине вызвал большой спрос на роботизированные комплексы. Разработки, которые раньше казались невозможными, сейчас активно тестируются на полигонах.

Если раньше большинство решений были основаны на зарубежных компонентах, то сейчас мы видим тенденцию к импортозамещению. В коптеростроении и наземной робототехнике количество разрабатываемых и проверяемых решений значительно превышает аналогичные показатели европейских и американских компаний. Эти проекты демонстрируют высокий уровень развития российской робототехники и быстрое развитие отечественных производителей компонентов.

— Какие у вас планы на ближайшее будущее?

— Наши планы включают мировую экспансию. Я думаю, что наши роботизированные комплексы покорят и завоюют весь мир, это мотивирует. Мы сосредоточены на нескольких направлениях, и в обозримом будущем, конечно же, планируем активно развивать и расширять эти направления. Мы видим большой потенциал в развитии робототехники для подготовки специалистов и в применении на конечных рынках, таких как сельское хозяйство и коммунальное хозяйство.

Будем активно развивать и расширять наши R&D-лаборатории, тестовые полигоны и образовательные площадки. Планируем расширять номенклатуру производимых комплексов, повышать их надёжность, простоту использования и модульность. Наша цель — выйти на большие объемы производства, чтобы снизить себестоимость и сделать комплексы более доступными для различных сфер.

Анастасия Мериакри

ПРОЕКТ «ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» РЕАЛИЗУЕТСЯ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КВН» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ НА ПЛАТФОРМЕ СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ 7INFO.

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА — РГУ ИМЕНИ С. А. ЕСЕНИНА И СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.