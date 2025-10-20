Системами видеонаблюдения в Рязани оснащены 161 автобус и 123 троллейбуса

20 октября состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии. В совещании участвовали представители федеральных и региональных органов власти, силовых структур, а также руководители структурных подразделений администрации.

На встрече обсуждались меры по повышению защищенности информационной инфраструктуры и обеспечению антитеррористической безопасности критически важных объектов жизнеобеспечения города.

Особое внимание было уделено вопросам защиты объектов водоснабжения и топливно-энергетического комплекса. Для этого реализуются комплексные меры, включающие физическую охрану, модернизацию систем видеонаблюдения, контроль доступа и регулярное обучение сотрудников.

Для обеспечения информационной безопасности и соблюдения государственных стандартов на объектах предпринимаются все необходимые шаги для защиты информации и информационно-телекоммуникационных сетей от несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования и других неправомерных действий.

На заседании также рассмотрели меры по защите информационной инфраструктуры и обеспечению транспортной безопасности в Рязани. В настоящее время МУП «Управление Рязанского троллейбуса» использует 161 автобус и 123 троллейбуса для регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. Все транспортные средства оснащены системами видеонаблюдения, а также разработаны паспорта обеспечения транспортной безопасности. Водители, диспетчеры и кондукторы регулярно проходят инструктажи по правилам безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях.

По итогам заседания профильным ведомствам было поручено активизировать работу по выявлению потенциальных террористических угроз и оперативному реагированию на них. Особое внимание следует уделить критически важным и потенциально опасным объектам, обеспечив их надежную инженерно-техническую и физическую защиту.