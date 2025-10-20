Понедельник, 20 октября, 2025
Рязань
Происшествия

Интересующийся растафарианством житель Подмосковья вырастил плантацию конопли в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Клепиковском районе Рязанской области сотрудники полиции задержали жителя Подмосковья, выращивавшего коноплю и производившего из нее марихуану.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Клепиковскому району совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области провели операцию по задержанию 50-летнего мужчины из Шатурского района Московской области. Он занимался выращиванием конопли и изготовлением марихуаны в крупном размере на территории, прилегающей к деревне Ханино.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили на опушке леса компактную плантацию конопли, за которой, судя по всему, велся тщательный уход. Было решено установить скрытое наблюдение за участком. Вскоре к плантации подъехал мужчина на велосипеде и начал собирать листья конопли. Его действия остановили сотрудники полиции.

При осмотре плантации было изъято 69 растений наркосодержащей конопли. Задержанный мужчина признался, что летом приезжал в Клепиковский район, выбрал участок земли у леса и высадил на нем ростки каннабиса. Он ухаживал за растениями и по мере их созревания собирал урожай, из которого затем изготавливал марихуану у себя дома.

В доме мужчины в поселке Мещерский бор полицейские нашли три трехлитровые банки с марихуаной общим весом 1,2 кг. Подозреваемый заявил, что является приверженцем растафарианской культуры и выращивал коноплю для личного потребления. Эта версия проверяется оперативниками.

По данному факту в ОМВД России по Клепиковскому району возбуждены уголовные дела по статьям 231 и 228 УК РФ (незаконное культивирование наркосодержащих растений и незаконные приобретение, хранение и изготовление наркотических средств в крупном размере). Расследование продолжается.

