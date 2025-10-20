Понедельник, 20 октября, 2025
Рязань
Культура и события

В Рязани проходит выставка монет «Музыка танца»

Анастасия Мериакри
Изображение от jcomp на Freepik

Во Дворце молодежи города Рязани открылась фотовыставка Банка России «Музыка танца». Она показывает уникальное переплетение истории денег, искусства и хореографии и позволяет проследить, какое отражение в нумизматике находят звуки и движения разных эпох и культур.

Посетители могут увидеть увеличенные изображения памятных монет, на которых художники-медальеры запечатлели многообразие танца: страстное аргентинское танго и мотивы из советских мультфильмов, суровую мощь балета «Спартак» и зажигательный рок-н-ролл. Знакомит выставка и с фольклорными традициями: звучанием марийской волынки или пластикой бурятского танца ёхор.

Также на стендах представлена информация о самих памятных монетах: номинал, год выпуска, материал чеканки, тираж и имена авторов.

«Выставка «Магия театра» позволяет увидеть различные изображения монет, которые Банк России выпускал на протяжении более 30 лет. Сами памятные денежные знаки давно разошлись по коллекционерам, собрать в одном месте их крайне сложно. Здесь же можно детально рассмотреть прекрасные образцы медальерного искусства», — отмечает эксперт рязанского отделения Банка России Олег Матвеев.

Фотовыставка будет работать до 28 октября по адресу: г. Рязань, пл. 50-летия Октября, 1.

Возрастное ограничение 6+.

