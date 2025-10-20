В Рязани проходит выставка монет «Музыка танца»

Во Дворце молодежи города Рязани открылась фотовыставка Банка России «Музыка танца». Она показывает уникальное переплетение истории денег, искусства и хореографии и позволяет проследить, какое отражение в нумизматике находят звуки и движения разных эпох и культур.

Посетители могут увидеть увеличенные изображения памятных монет, на которых художники-медальеры запечатлели многообразие танца: страстное аргентинское танго и мотивы из советских мультфильмов, суровую мощь балета «Спартак» и зажигательный рок-н-ролл. Знакомит выставка и с фольклорными традициями: звучанием марийской волынки или пластикой бурятского танца ёхор.

Также на стендах представлена информация о самих памятных монетах: номинал, год выпуска, материал чеканки, тираж и имена авторов.

«Выставка «Магия театра» позволяет увидеть различные изображения монет, которые Банк России выпускал на протяжении более 30 лет. Сами памятные денежные знаки давно разошлись по коллекционерам, собрать в одном месте их крайне сложно. Здесь же можно детально рассмотреть прекрасные образцы медальерного искусства», — отмечает эксперт рязанского отделения Банка России Олег Матвеев.

Фотовыставка будет работать до 28 октября по адресу: г. Рязань, пл. 50-летия Октября, 1.

Возрастное ограничение 6+.