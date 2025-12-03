Новогодняя столица-2026
Среда, 3 декабря, 2025
0.3 C
Рязань
Фото из группы НОВЫЙ ГОД в РЯЗАНИ ВКонтакте
Культура и события

Аллея креативных ёлок и блюда Рязанского края ждут гостей на открытии Новогодней столицы 2026 года

Анастасия Мериакри
Опубликована подробная афиша праздничных мероприятий старта проекта «Новогодняя столица России — 2026». Основной площадкой для празднования станет Лыбедский бульвар.

Территория будет разделена на тематические зоны. Посетители смогут увидеть аллею креативных ёлок, приобрести сувениры и подарки от рязанских мастеров, попробовать блюда местной кухни, покататься на катке, поучаствовать в различных мастер-классах и даже пройти медицинское обследование. Гостей ждут спектакли и представления.

Основные события начнутся 13 декабря в 15:00 и завершатся поздним вечером. Хедлайнером музыкальной части праздника станет певица Валерия BEARWOLF.

ГЛАВНАЯ СЦЕНА

  • В 15:00 состоится танцевальный флешмоб «Навстречу Новогодней столице».
  • В 15:15 для всех гостей будет организовано видеопутешествие по страницам истории Нового года под названием «Всё про Новый год».
  • С 16:15 до 17:30 зрители смогут насладиться интерактивным спектаклем «Грибная история Деда Мороза».
  • В 17:30 начнётся музыкальный сказочный спектакль «Новогодняя столица: сказка начинается».
  • В 19:00 состоится часовой концерт хедлайнера праздника — певицы Валерии BEARWOLF.
  • С 20:00 до 21:00 гостей ждёт диджей-сет.

ПЛОЩАДЬ У АСТРАХАНСКОГО МОСТА

  • С 15:15 до 16:30 здесь пройдёт красочный спектакль «Новогодняя история».

ТЕРЕМ ДЕДА МОРОЗА

  • На этой площадке с 12:00 до 20:00 будет работать почта Деда Мороза, Елка желаний, а также пройдут мастер-классы.

МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА

  • С 13:00 до 17:00 посетители смогут принять участие в различных мастер-классах.

ГАСТРОНОМИЯ

  • С 12:00 до 22:00 будут открыты гастрономические сервисы, где гости смогут попробовать блюда Рязанского края.

ЯРМАРКА

  • Ярмарка рязанских мастеров будет работать с 12:00 до 22:00.

КАТОК

  • Каток будет открыт с 11:00 до 22:00. В 12:00 состоится торжественное открытие с выступлениями фигуристов и хоккеистов.
  • С 12:00 также будут проводиться мастер-классы.

РЯЗАНЬ АРЕНА

  • С 12:00 до 18:00 на этой площадке будет организована площадка «Знакомство с ГТО».

ВЫСТАВКИ

  • С 12:00 до 22:00 гостей приглашают посетить выставку арт-объектов от предприятий Рязанской области.
  • С 12:00 до 22:00 будет открыта Аллея креативных ёлок.

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

  • В 13:00 желающие смогут пройти скрининговые обследования и обучение основам первой медицинской помощи. Работа площадок продолжится до 19:00.

Выбирайте площадку по душе и встречайте «Новогоднюю столицу России — 2026» вместе со всей страной!

Возрастное ограничение: 0+.

