Общество

В Рязани спустя 8 часов после аварии восстановили электроснабжение на четырех улицах

Анастасия Мериакри
В Рязани спустя 8 часов восстановили электроснабжение на четырех улицах. Об этом сообщает РГРЭС.

В среду, 3 декабря, в 11:47 произошло отключение электричества на улицах Большой, Новоселов, Советской Армии и 2-м Бульварном проезде из-за технологического сбоя, повредившего несколько кабельных линий 10 кВ. Для устранения проблемы потребовалось провести сложные ремонтные работы.

К 19:30 все ремонтные мероприятия были завершены. Кабельная линия восстановлена.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: 55-01-12.

