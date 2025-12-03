«Лада Веста» опрокинулась в кювет на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области, пострадали два человека

В Чучковском районе Рязанской области в среду, 3 декабря, произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщило издательство «Пресса» со ссылкой на сотрудников дорожной полиции.

По предварительным данным, на 16-м километре трассы М-5 «Урал» при повороте на село Подысаково 60-летний водитель автомобиля «Лада-Веста» превысил скорость, из-за чего машину занесло, и она опрокинулась в кювет, расположенный на противоположной стороне дороги.

В результате аварии травмы получили водитель и 50-летний пассажир. Их госпитализировали в Шиловский многопрофильный медицинский центр.

По данному факту проводится проверка.