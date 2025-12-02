Реставраторы «резного домика» в Рязани сделали неожиданную находку 

Рабочие, реставрирующие здание Центра народного творчества в Рязани, известного многим горожанам как «резной домик», сделали неожиданную находку. Под вскрытыми полами обнаружился бюст Ленина. Об этом рассказывается в сюжете телеканала ТКР.

Эксперты сообщили, что ремонт, сделанный ещё в советское время, только ухудшил положение здания. Вместо известкового раствора рабочие тогда использовали чистый цементный раствор, силикатный кирпич. В результате несущие колонны отклонились от вертикали из-за неправильно распределенной нагрузки.

Также выяснилось, что в галерее летнего клуба Дворянского собрания вообще не было фундамента — кладка стояла на земле. А деревянный лежень, который является опорой для столбов, практически полностью сгнил.

Реставраторы сделают железобетонный фундамент, поправят кирпичную кладку, заменят лежень.

Депутат Госдумы Андрей Красов в рамках депутатского контроля с и.о. министра культуры Рязанской области Еленой Солохиной и региональным координатором партийного проекта «Культура малой Родины» Еленой Шаповской проверил ход работ.

Фото: t.me/andreykrasov