Понедельник, 20 октября, 2025
5.5 C
Рязань
Культура и события

Музыкальный спектакль «Анна Снегина» представит Рязанский камерный хор

Анастасия Мериакри

20 октября состоялся предпоказ нового проекта Рязанского камерного хора – музыкального спектакля «Анна Снегина» (6+) по мотивам одноименной поэмы Сергея Есенина. Режиссёром постановки выступил Александр Несповитый. Мероприятие посетили студенты РГАТУ им. П. А. Костычева и учащиеся школы №14.

Спектакль приурочен к 130-летию Есенина и являет собой уникальное объединение поэзии, музыки и театра – не актёры, как мы привыкли видеть, вживаются в уже написанные роли, а постановка обрастает вокруг голосов вокалистов хора с подачи художественного руководителя и режиссёра. Оба они отметили, насколько удачно удалось выстроить пьесу на, казалось бы, непредназначенной для этого сцене – в зале камерной музыки Рязанской филармонии.

– Первое, за что присутствует чувство гордости – мы смогли создать спектакль в этом удивительном, но абсолютно не театральном зале. Декорацию удалось вписать органично. Кроме того, каждый артист выложился на максимум – они покажут всё, на что способны, всё, к чему мы пришли за это долгое время, – поделился Александр Несповитый.

Работа над пьесой длилась более двух лет, и результат однозначно стоил того. Впечатляющая хореография, богатый визуал и, конечно же, чарующие песни – необычная форма позволяет по-новому взглянуть на глубоко драматический сюжет первоисточника, вписанный не только в культурный код, но и умы и память нации.

Музыкальный спектакль «Анна Снегина» представит Рязанский камерный хор Спектакль приурочен к 130-летию Есенина и являет собой уникальное объединение поэзии, музыки и театра
Музыкальный спектакль «Анна Снегина» представит Рязанский камерный хор Спектакль приурочен к 130-летию Есенина и являет собой уникальное объединение поэзии, музыки и театра
Музыкальный спектакль «Анна Снегина» представит Рязанский камерный хор Спектакль приурочен к 130-летию Есенина и являет собой уникальное объединение поэзии, музыки и театра
Музыкальный спектакль «Анна Снегина» представит Рязанский камерный хор Спектакль приурочен к 130-летию Есенина и являет собой уникальное объединение поэзии, музыки и театра

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Новости России

Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Следов их пребывания в тайге нет вообще — ни сломанных веток, ни костров, ничего.
Происшествия

Рязанка несколько дней жила с трупом матери в квартире

Трупный запах почувствовали соседи.
Новости России

SHOT: над Оренбургом ночью прогремели мощные взрывы

Ночью жители Оренбурга услышали над городом громкие звуки, похожие...
Экономика и бизнес

Финансист назвал сигналы того, что деньги из банка пора срочно забирать

Семь признаков указывают на то, что в финансовой организации начались крупные проблемы.

Последние новости

Режиссёр и оператор Сергей Политик убит в Подмосковье

Смерть оператора стала шоком для его окружения. 8 октября режиссёру исполнилось 56 лет.

Размер муниципального долга Рязани в 2025 году сократился на 652 млн рублей

По сравнению с 16-ю городами – центрами субъектов ЦФО – Рязань входит в семерку лучших городов с наименьшим уровнем муниципального долга. 

Самый обсуждаемый сериал года – «Хроники русской революции»

«Хроники русской революции» стали самой глобальной работой кинорежиссера, показавшего два изменивших Россию десятилетия и революцию, повлекшую за собой самые значимые события XX века.

Жительнице Рязанской области вынесли приговор за травмирование дочери

В июне 2025 года женщина, находясь в состоянии ссоры, ударила свою дочь стеклянной банкой по голове

Интересующийся растафарианством житель Подмосковья вырастил плантацию конопли в Рязанской области

При осмотре плантации было изъято 69 растений наркосодержащей конопли.

Рязанская область получит 2,6 миллиона рублей на реализацию программы «Земский тренер»

Всего в этом году на программу будет выделено 90,6 миллиона рублей, которые получат 26 регионов.

В Рязанской области на 50 тысяч увеличен размер выплат молодым многодетным семьям

Обучающиеся очно в Рязанской области могут получить единовременную выплату в размере 120 тысяч рублей.

На площади Попова в Рязани принудительно убран торговый киоск

Всего в 2025 году было расторгнуто 26 договоров.

Системами видеонаблюдения в Рязани оснащены 161 автобус и 123 троллейбуса

20 октября состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии.

Рязанец выступил на шоу «Привет, Андрей»

Сценический псевдоним Андрея — TIMOFEEW. Он посвящен возвращению музыки 1990-х годов.

Рязанская область экспортировала 290 свиней и крупного рогатого скота в страны ЕАЭС

С начала года регион экспортировал 101 голову крупного рогатого скота в Казахстан

В Рязани проходит выставка монет «Музыка танца»

Посетители могут увидеть увеличенные изображения памятных монет, на которых художники-медальеры запечатлели многообразие танца

Рязанская компания создаёт беспилотные лодки для парков и роботизированные платформы для армии России

Генеральный «Avrora Robotics» Виталий Савельев — о том, в каких сферах активно используется робототехника и какие разработки его компании уже заявили о себе.

Юрист рассказал, какое наказание грозит мигранту, насиловавшему гостя шваброй

Ранее СМИ сообщили, что на западе Москвы 25-летний гражданин Армении избил и подверг сексуальному насилию знакомого своей 38-летней сожительницы на почве ревности.

Мобильные телефоны пытались передать в рязанское СИЗО-1 в тюбике от мази

Злоумышленники попытались передать мобильные телефоны, спрятав их в тюбике от обезболивающей мази.