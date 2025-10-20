Музыкальный спектакль «Анна Снегина» представит Рязанский камерный хор

20 октября состоялся предпоказ нового проекта Рязанского камерного хора – музыкального спектакля «Анна Снегина» (6+) по мотивам одноименной поэмы Сергея Есенина. Режиссёром постановки выступил Александр Несповитый. Мероприятие посетили студенты РГАТУ им. П. А. Костычева и учащиеся школы №14.

Спектакль приурочен к 130-летию Есенина и являет собой уникальное объединение поэзии, музыки и театра – не актёры, как мы привыкли видеть, вживаются в уже написанные роли, а постановка обрастает вокруг голосов вокалистов хора с подачи художественного руководителя и режиссёра. Оба они отметили, насколько удачно удалось выстроить пьесу на, казалось бы, непредназначенной для этого сцене – в зале камерной музыки Рязанской филармонии.

– Первое, за что присутствует чувство гордости – мы смогли создать спектакль в этом удивительном, но абсолютно не театральном зале. Декорацию удалось вписать органично. Кроме того, каждый артист выложился на максимум – они покажут всё, на что способны, всё, к чему мы пришли за это долгое время, – поделился Александр Несповитый.

Работа над пьесой длилась более двух лет, и результат однозначно стоил того. Впечатляющая хореография, богатый визуал и, конечно же, чарующие песни – необычная форма позволяет по-новому взглянуть на глубоко драматический сюжет первоисточника, вписанный не только в культурный код, но и умы и память нации.