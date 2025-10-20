Жительнице Рязанской области вынесли приговор за травмирование дочери

Жительницу Рязанской области осудили за то, что она ударила свою дочь стеклянной банкой по голове. Об этом информирует прокуратура региона.

Суд рассмотрел уголовное дело по обвинению 69-летней жительницы Сапожковского района в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. В ходе судебного разбирательства было установлено, что в июне 2025 года женщина, находясь в состоянии ссоры, ударила свою дочь стеклянной банкой по голове, что привело к телесным повреждениям.

Осуждённая признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном. С учётом позиции государственного обвинителя, суд назначил ей наказание в виде 60 часов обязательных работ.