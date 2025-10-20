В ночь на 20 октября юго-восток Украины подвергся массированной атаке. Воздушная тревога, по сообщениям местных источников, не стихала ни на минуту. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на свои источники и комментарии координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Жители Одессы и города Южный сообщили о серии мощных взрывов. Аналогичные сообщения поступали из Днепропетровской и Черниговской областей. Украинские СМИ утверждали, что удары были направлены по инфраструктурным объектам, а военные источники говорили о «более серьёзной угрозе, чем обычный налёт беспилотников» — предположительно, о применении баллистических ракет.

Удары и последствия

К утру стало известно о повреждении энергетического объекта в Корюковском районе Черниговской области. По данным украинской стороны, разрушения оказались значительными, без электроэнергии остались около 55 тысяч потребителей. Ремонтные работы пока не начались из-за трудностей с доступом к месту аварии.

Воздушная тревога продолжала звучать не только ночью, но и утром — в Одесской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.

«Странность» ударов по Одессе

Несмотря на сообщения о массированных ударах по портовой инфраструктуре, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что его источники на месте не зафиксировали признаков масштабной атаки.

«Скорых не видели, кварталы не перекрывали», — сказал он в беседе с изданием.

По словам Лебедева, не исключено, что часть информации украинская сторона может искажать, однако причины этого пока не ясны.

Лебедев также отметил, что в последние дни наблюдается общее снижение интенсивности ударов по тылам ВСУ. Это, по его мнению, может быть связано либо с временной политической паузой, либо со сменой стратегии.

«Возможно, идёт активная разведка, сбор координат и подготовка к более точным атакам», — предположил он.

Российская армия может сосредоточить усилия на уничтожении скоплений техники и средств радиоэлектронной борьбы, которые, как сообщают источники, пересекают границу Украины с Румынией и Польшей.

Западные поставки вооружений сейчас проходят почти открыто, что может свидетельствовать о подготовке украинской стороны к активным действиям на нескольких направлениях фронта.