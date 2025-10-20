Рязанские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах

Железнодорожники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах в границах Рязанского региона МЖД. В рамках акции «Внимание, переезд!», которая проходит на магистрали с 20 по 29 октября, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

С начала 2025 года в Рязанской области в границах МЖД не было зафиксировано ДТП на переездах, как и за аналогичный период 2024 года. Между тем на переездах Московской железной дороги в других областях с начала года произошло 22 ДТП.

Столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращали внимания на звуковые сигналы.

Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.