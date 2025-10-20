Маргарита Симоньян сообщила о начале курса химиотерапии

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что начала проходить курс химиотерапии. Об этом она написала 20 октября в своём Telegram-канале.

«Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо», — написала Симоньян.

Журналистка поблагодарила всех, кто желает ей здоровья, и отдельно обратилась к подписчикам с просьбой не писать фразы вроде «всё будет хорошо».

«Когда болел Тигран, мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце. Потому что всё будет так, как угодно Господу. Императивно утверждать, что всё обязательно будет хорошо — это, мне кажется, дерзость по отношению к Нему. Я принимаю любую Его волю», — подчеркнула Симоньян.

Она добавила, что благодарна всем, кто молится и желает добра её семье, а также отметила, что «Господь сам решает, кого, когда и почему забирать».

«Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом», — написала Симоньян.

В конце своего сообщения журналистка напомнила о новой книге «В начале было слово, в конце будет цифра», отметив, что в ней подробно отражены её размышления о жизни, вере и принятии.

