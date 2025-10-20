Понедельник, 20 октября, 2025
Рязань
Павел Малков назвал даты и участников «Гонки чемпионов» в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани вновь состоится «Гонка чемпионов», сообщил губернатор Павел Малков 20 октября. Он рассказал о ходе подготовки к соревнованиям и раскрыл даты и условия для зрителей.

Вторая «Гонка чемпионов» пройдёт на стадионе «Алмаз» с 3 по 4 января 2026 года. Мероприятие будет организовано Союзом биатлонистов России и Федерацией лыжных гонок России при поддержке правительства Рязанской области и компании «Технониколь».

Соревнования пройдут в два этапа. 3 января состоятся квалификационные заезды, в которых примут участие 10 команд, состоящих из двух лыжников и двух биатлонистов. 4 января эти команды поборются за призовой фонд в размере 14 миллионов рублей.

Уже подтвердили своё участие именитые спортсмены, включая чемпионов и призёров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Среди них Наталья и Александр Терентьевы, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Денис Спицов, Наталия Шевченко, Артём Мальцев, Антон и Динара Смольские, Дарья Непряева и другие. Окончательный состав участников будет объявлен в декабре этого года.

«Гонка чемпионов» пройдет в Рязани уже во второй раз, соревнования становятся нашей доброй традицией. Это настоящий праздник, который объединяет всех любителей биатлона и лыжного спорта. У нас сложно найти человека, который хоть раз в жизни не пробовал встать на лыжи. Уверен, все участники и зрители получат яркие эмоции и мощный заряд энергии на весь год!», — сказал губернатор Павел Малков.

Первая «Технониколь. Гонка чемпионов», состоявшаяся в январе этого года, собрала более 7,5 тысяч зрителей на трибунах рязанского биатлонного комплекса «Алмаз». Трансляцию мероприятия посмотрели миллионы зрителей.

Совладелец и управляющий партнёр компании «Технониколь» Сергей Колесников подчеркнул, что для них важно, чтобы «Гонка чемпионов» стала регулярным и ожидаемым событием.

«Мы открываем возможность получить место на трибунах на особых условиях. Зрителям важно начать год с ярких спортивных впечатлений, а спортсменам – не замыкаться в контуре регулярных российских соревнований. «Технониколь. Гонка чемпионов» позволяет выйти из шаблонов и посостязаться со звездными спортсменами из другой дисциплины», – отметил он.

Зрителей и гостей ждут не только яркие эмоции от состязаний, но и автограф-сессия со звёздными спортсменами, а также большая развлекательная программа. Билеты на один или оба дня соревнований можно приобрести со скидкой 25% в течение октября. Абонемент на центральную трибуну Б (взрослый + ребёнок до 6 лет) стоит 2850 рублей вместо 3800, а взрослый билет на трибуну С — 750 рублей вместо 1000 (детский — 600 рублей вместо 800).

