Общество

Рязанец выступил на шоу «Привет, Андрей»

Анастасия Мериакри

Андрей Тимофеев, житель города Рыбное Рязанской области, стал участником телепередачи Андрея Малахова «Привет, Андрей» (12+) на телеканале «Россия-1». Об этом сообщило издательство «Пресса».

Сценический псевдоним Андрея — TIMOFEEW. Он посвящен возвращению музыки 1990-х годов. На шоу житель Рязанской области исполнил песни «На недельку в Комарово» и «Ночной февраль».

Это не первый опыт Андрея на телевидении. Весной 2025 года он уже участвовал в программе «Песни от всей души» (12+).

Андрей Тимофеев много лет жил в Санкт-Петербурге, но затем переехал в небольшой город Рыбное. На передаче «Привет, Андрей» он представлял Рязань.

«Я влюбился в этот город. И дело тут даже не в том, что Рыбновский район связан с Есениным. Сам город как маленький заповедник, какой-то особенный, и люди особенные: чистые, настоящие, искренние, в отличие от крупных городов. Я работаю в стилистике «Ласкового мая», ни в коем случае не пытаюсь заменить нашу легенду — Шатунова Юру. У меня свой проект, который сам Шатунов поддерживал неоднократно. Исключительно сам пишу и музыку, и слова», — говорит Андрей Тимофеев.

По словам самого Тимофеева, на шоу «Привет, Андрей» его пригласили из-за необходимости исполнить песню в стиле «Ласкового мая» голосом, похожим на молодого Юру Шатунова конца 1980-х. Съемки прошли прекрасно, считает Андрей.

