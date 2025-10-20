Рязанская область экспортировала 290 свиней и крупного рогатого скота в страны ЕАЭС

Пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщила, что из Рязанской области было отправлено на экспорт 290 голов свиней и крупного рогатого скота.

С начала года регион экспортировал 101 голову крупного рогатого скота в Казахстан и 189 племенных и товарных свиней в Армению.

Все животные прошли ветеринарный контроль, включая документарный и физический осмотр. Нарушений законодательства не обнаружено, все особи клинически здоровы, и карантинные мероприятия выполнены в полном объёме.