На площади Попова в Рязани принудительно убран торговый киоск

В Рязани на постоянной основе ведутся работы по демонтажу нестационарных торговых объектов, с собственниками которых расторгнут договор на размещение.

Так, 20 октября был принудительно убран киоск на площади Попова. Оставшийся после демонтажа мусор будет вывезен силами городской администрации в ближайшее время.

Всего в 2025 году было расторгнуто 26 договоров. Из них 11 владельцев самостоятельно демонтировали торговые объекты, а 2 – было убрано принудительно. Еще по 10 объектам ведется работа с собственниками.

В 2024 году собственники самостоятельно демонтировали 25 торговых объектов после расторжения договоров.