Юрист рассказал, какое наказание грозит мигранту, насиловавшему гостя шваброй

25-летнему уроженцу Армении, обвиняемому в изнасиловании гостя шваброй и пытках, может грозить до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение, если его вина будет доказана. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал юрист Дмитрий Григорьев.

Ранее СМИ сообщили, что на западе Москвы 25-летний гражданин Армении избил и подверг сексуальному насилию знакомого своей 38-летней сожительницы на почве ревности. Женщина также могла принимать участие в истязаниях. При попытке задержания пара пыталась скрыться, мужчину арестовали, а его сожительница проходит по делу как свидетель.

«Если подтвердится, что мужчина применял пытки и насилие сексуального характера, ему грозит до 15 лет лишения свободы, а при особо тяжких обстоятельствах — вплоть до пожизненного», — пояснил эксперт.

По его словам, статус сожительницы подозреваемого, проходящей по делу свидетелем, может быть изменён, если следствие установит её участие в преступлении.

«Если будет доказано, что женщина участвовала в насилии или пытках, она будет признана соисполнителем и понесёт наказание наравне с основным виновным», — добавил Григорьев.

Юрист уточнил, что в соответствии со статьёй 33 Уголовного кодекса РФ, ответственность за соучастие зависит от роли лица в преступлении — исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника.

Он также подчеркнул, что потерпевший, даже если он является иностранцем, имеет право требовать компенсацию морального и материального вреда в российском суде.