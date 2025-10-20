В Рязанской области на 50 тысяч увеличен размер выплат молодым многодетным семьям

В Рязанской области увеличили размер финансовой поддержки, предоставляемой беременным женщинам, обучающимся в учебных заведениях региона, а также многодетным молодым родителям в возрасте до 35 лет.

В рамках реализации нацпроекта «Семья» будущие мамы, обучающиеся очно в учебных заведениях Рязанской области по программам высшего и среднего образования, могут получить единовременную выплату в размере 120 тысяч рублей. Ранее размер финансовой помощи составлял 100 тысяч рублей.

Условиями предоставления являются гражданство Российской Федерации, наличие регистрации по месту жительства (или пребывания) в Рязанской области, а также прохождение обучения исключительно в одном из региональных ссузов или вузов.

Также в целях стимулирования рождаемости в молодых семьях, где оба супруга не старше 35 лет, на 50 тысяч увеличен размер выплаты при появлении на свет у супругов третьего и последующего детей – теперь субсидия составит 350 тысяч рублей.

С начала года данными мерами поддержки уже воспользовались более 640 семей Рязанской области. Подробную информацию о порядке предоставления выплат можно получить в местных отделениях Управления социальной защиты населения Рязанской области, в мобильном приложении «Открытый регион.62», а также по Единому номеру телефона контакт-центра 8 (800) 100-00-01.