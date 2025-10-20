Размер муниципального долга Рязани в 2025 году сократился на 652 млн рублей

Если по состоянию на 1 января 2025 года долговые обязательства города составляли 36,5% от собственных доходов бюджета, то на 1 октября 2025 года — 28,8%. По сравнению с 16-ю городами – центрами субъектов ЦФО – Рязань входит в семерку лучших городов с наименьшим уровнем муниципального долга.

Несмотря на сложности с исполнением бюджета, муниципальный долг на протяжении ряда лет удается сохранить на экономически безопасном уровне.

Рост долговых обязательств города происходил с 2018 года в связи с обеспечением участия в национальных проектах, увеличением заработной платы работникам социальной сферы, модернизацией инфраструктуры и городской среды.

В 2024 году администрация города начала реализацию плана по сокращению долговых обязательств. Мероприятия плана и дополнительные поступления доходов в бюджет позволили на 1 октября 2025 года сократить муниципальный долг до 28,8 % или на 652 млн рублей (с 36,5% на 01.01.2025).

В дальнейшем ежегодно планируется сокращение муниципального долга за счет:

— направления не менее 25% остатков, сложившихся на начало года;

— направления не менее 25% дополнительных налоговых и неналоговых доходов;

— ежегодного сокращения дефицита бюджета с 7% в 2026 году до 4% в 2029 году, и выхода к 2030 году на бездефицитный бюджет.