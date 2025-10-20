Запрос полиции на возобновление поисковых работ семьи Усольцевых, пропавшей в лесах Красноярского края, может быть связан с появлением новых обстоятельств. Об этом 20 октября в беседе с ИА «Регнум» сообщил спасатель и альпинист Денис Киселёв.
Ранее, 18 октября, профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель» заявило, что группа специалистов на квадроциклах вновь выехала в район исчезновения семьи. В организации уточнили, что поиски возобновлены по заявке полиции.
Он предположил, что новые данные могли появиться после обыска квартиры пропавших.
Семья Усольцевых — супруги Сергей и Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала 28 сентября во время похода в районе Минской петли. Их автомобиль нашли в посёлке Кутурчин, где, по словам очевидцев, семья начинала маршрут с большими туристическими рюкзаками. После этого они перестали выходить на связь.
