Запрос полиции на возобновление поисковых работ семьи Усольцевых, пропавшей в лесах Красноярского края, может быть связан с появлением новых обстоятельств. Об этом 20 октября в беседе с ИА «Регнум» сообщил спасатель и альпинист Денис Киселёв.

Ранее, 18 октября, профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель» заявило, что группа специалистов на квадроциклах вновь выехала в район исчезновения семьи. В организации уточнили, что поиски возобновлены по заявке полиции.

«Видимо, появилась какая-то новая информация — то, чего мы не знаем, и, скорее всего, это не хотят разглашать. Иначе бы уже обнародовали. Разве что речь идёт о криминале. Чем ещё может интересоваться полиция? Большой вопрос, какие обстоятельства всплыли — тем более через месяц после пропажи», — отметил Киселёв.

Он предположил, что новые данные могли появиться после обыска квартиры пропавших.

«Возможно, правоохранители нашли причины, по которым семью нужно искать совсем иначе. Всё-таки люди исчезли полностью, и трудно представить, что они не оставили ни малейших следов, если хотели, чтобы их нашли. Либо они погибли все вместе, либо не хотят, чтобы их нашли», — добавил спасатель.

Семья Усольцевых — супруги Сергей и Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала 28 сентября во время похода в районе Минской петли. Их автомобиль нашли в посёлке Кутурчин, где, по словам очевидцев, семья начинала маршрут с большими туристическими рюкзаками. После этого они перестали выходить на связь.

