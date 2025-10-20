Вторник, 21 октября, 2025
5.6 C
Рязань
Новости России

Спасатель Киселёв: полицию заинтересовала пропажа Усольцевых после появления новых деталей

Алексей Самохин
Поиски семьи Усольцевых в тайге, фото: t.me/mchskrsk

Запрос полиции на возобновление поисковых работ семьи Усольцевых, пропавшей в лесах Красноярского края, может быть связан с появлением новых обстоятельств. Об этом 20 октября в беседе с ИА «Регнум» сообщил спасатель и альпинист Денис Киселёв.

Ранее, 18 октября, профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель» заявило, что группа специалистов на квадроциклах вновь выехала в район исчезновения семьи. В организации уточнили, что поиски возобновлены по заявке полиции.

«Видимо, появилась какая-то новая информация — то, чего мы не знаем, и, скорее всего, это не хотят разглашать. Иначе бы уже обнародовали. Разве что речь идёт о криминале. Чем ещё может интересоваться полиция? Большой вопрос, какие обстоятельства всплыли — тем более через месяц после пропажи», — отметил Киселёв.

Он предположил, что новые данные могли появиться после обыска квартиры пропавших.

Читайте также: Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Спасатель назвал единственное условие выживания семьи Усольцевых в тайге

Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

«Возможно, правоохранители нашли причины, по которым семью нужно искать совсем иначе. Всё-таки люди исчезли полностью, и трудно представить, что они не оставили ни малейших следов, если хотели, чтобы их нашли. Либо они погибли все вместе, либо не хотят, чтобы их нашли», — добавил спасатель.

Семья Усольцевых — супруги Сергей и Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала 28 сентября во время похода в районе Минской петли. Их автомобиль нашли в посёлке Кутурчин, где, по словам очевидцев, семья начинала маршрут с большими туристическими рюкзаками. После этого они перестали выходить на связь.

Читайте также: Пропавшие в тайге Усольцевы не послушали инструктора и пошли в лес сами

Раскрыто, где могла пропасть ушедшая в тайгу семья Усольцевых

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Новости России

Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Следов их пребывания в тайге нет вообще — ни сломанных веток, ни костров, ничего.
Новости России

Подпольщик Лебедев заметил странность, в ночных ударах по Одессе

Украинские СМИ утверждали, что удары были направлены по инфраструктурным объектам, а военные источники говорили о «более серьёзной угрозе, чем обычный налёт беспилотников»
Происшествия

Рязанка несколько дней жила с трупом матери в квартире

Трупный запах почувствовали соседи.
Общество

В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

В Борках «Лента» до конца месяца распродаёт товары и закрывается.

Последние новости

Врачи провели сложнейшую операцию пациентке с сердечным клапаном в Рязани

Пациентка экстренно поступила в больницу с инфарктом миокарда.

Два вида лебедей можно встретить в Рязанской области в период миграции

Молодые лебеди, по словам специалиста, особенно интересны — у них буроватое оперение, на которое стоит обратить внимание.

Россияне массово сообщают о сбоях в работе сервисов «VK Звонки» и Max

Проблемы также затронули такие интернет-ресурсы, как Pinterest, Duolingo, «ВКонтакте».

Эксперт Кнутов рассказал, о каком секретном оружии мог намекать Трамп

Когда Трамп вновь стал президентом, он заявил, что в Америке есть оружие, которого нет ни у одной страны мира

Названы семь причин головной боли осенью

Осенью врачи отмечают рост обращений с жалобами на головокружения, мигрени и тяжесть в висках.

Режиссёр и оператор Сергей Политик убит в Подмосковье

Смерть оператора стала шоком для его окружения. 8 октября режиссёру исполнилось 56 лет.

Размер муниципального долга Рязани в 2025 году сократился на 652 млн рублей

По сравнению с 16-ю городами – центрами субъектов ЦФО – Рязань входит в семерку лучших городов с наименьшим уровнем муниципального долга. 

Самый обсуждаемый сериал года – «Хроники русской революции»

«Хроники русской революции» стали самой глобальной работой кинорежиссера, показавшего два изменивших Россию десятилетия и революцию, повлекшую за собой самые значимые события XX века.

Жительнице Рязанской области вынесли приговор за травмирование дочери

В июне 2025 года женщина, находясь в состоянии ссоры, ударила свою дочь стеклянной банкой по голове

Интересующийся растафарианством житель Подмосковья вырастил плантацию конопли в Рязанской области

При осмотре плантации было изъято 69 растений наркосодержащей конопли.

Музыкальный спектакль «Анна Снегина» представит Рязанский камерный хор

Спектакль приурочен к 130-летию Есенина и являет собой уникальное объединение поэзии, музыки и театра

Рязанская область получит 2,6 миллиона рублей на реализацию программы «Земский тренер»

Всего в этом году на программу будет выделено 90,6 миллиона рублей, которые получат 26 регионов.

В Рязанской области на 50 тысяч увеличен размер выплат молодым многодетным семьям

Обучающиеся очно в Рязанской области могут получить единовременную выплату в размере 120 тысяч рублей.

На площади Попова в Рязани принудительно убран торговый киоск

Всего в 2025 году было расторгнуто 26 договоров.

Системами видеонаблюдения в Рязани оснащены 161 автобус и 123 троллейбуса

20 октября состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии.