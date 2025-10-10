Раскрыто, где могла пропасть ушедшая в тайгу семья Усольцевых

Семья Усольцевых могла пропасть в местности со сложным рельефом, сообщил NEWS.ru экскурсовод-проводник Алексей Исиченко.
Сергей Усольцев, его жена и дочь пропали без вести, уйдя в турпоход в тайгу в Красноярском крае, их ищут почти два недели.
Собеседник издания уточнил, что в местности, где поймали сигнал телефона главы семьи, множество острых скользких камней с провалами и буреломом.
Экскурсовод подчеркнул, что шансы на выживание в этих условиях крайне малы, тем более прошло уже много дней с момента исчезновения семьи.
Тем не менее, поисковики продолжают надеяться найти Усольцевых живыми.