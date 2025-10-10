Пятница, 10 октября, 2025
Раскрыто, где могла пропасть ушедшая в тайгу семья Усольцевых

Никита Рязанцев
Семья Усольцевых могла пропасть в местности со сложным рельефом, сообщил NEWS.ru экскурсовод-проводник Алексей Исиченко.

Сергей Усольцев, его жена и дочь пропали без вести, уйдя в турпоход в тайгу в Красноярском крае, их ищут почти два недели.

Собеседник издания уточнил, что в местности, где поймали сигнал телефона главы семьи, множество острых скользких камней с провалами и буреломом.

«Огромные скалы есть высотой по 20 и больше метров, провалы между ними, щели, трещины, обрывы, завалы деревьев. Очень много снега везде, по колено, местами по пояс, возле камней»— отметил Исиченко.

Экскурсовод подчеркнул, что шансы на выживание в этих условиях крайне малы, тем более прошло уже много дней с момента исчезновения семьи. 

Тем не менее, поисковики продолжают надеяться найти Усольцевых живыми.

Убийца архитектора Супоницкого оставил бывшей жене предсмертную записку

Предполагаемый убийца архитектора Александра Супоницкого Константин Козырев оставил своей...

В Екатеринбурге забирают на СВО мужчину, чья жена покалечила детей и убила себя

Жителя Екатеринбурга хотят вернуть на спецоперацию после того, как...

SHOT: в Киеве наступил блэкаут из-за массированного удара ВС России

Жители Киева столкнулись с отключением света почти во всем...

Полная тьма. Шарий рассказал о последствиях российских ударов по Киеву

После ударов российской армии в Киеве наступила полная тьма,...

Начальник МЖД Павел Иванов и ректор ПГУПС Олег Валинский поздравили педагогов и студентов со 105-летием Рязанского филиала ПГУПС

Сегодня начальник Московской железной дороги Павел Иванов и ректор Петербургского государственного университета путей сообщения Олег Валинский приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 105-летию Рязанского филиала ПГУПС.

«Выключить свет» на Украине: эксперт назвал единственный способ принудить Зеленского к миру

Игорь Коротченко убеждён, что для максимальной интенсификации усилий и принуждения киевского режима к миру точечных ударов недостаточно.

На улице в Рязани обнаружили труп мужчины

Подробности смерти человека неизвестны, официальная информация не поступала. 

Строительство нового моста через Оку продолжается под Рязанью

Одной из приоритетных задач на текущем этапе является погружение свай, необходимых для создания надёжного фундамента будущего моста.

Автомобиль с российскими туристами сорвался в пропасть в Абхазии 

Губернатор Владимир Владимиров в телеграм-канале сообщил, что в микроавтобусе ехали жители Ставропольского края.

Губернатор Малков: Видим результат по каждому совместному проекту с РЖД

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл рабочую встречу с начальником Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Павлом Ивановым.

В Рязани возбуждено уголовное дело о клевете на застройщика

Фигурантом дела стал заместитель председателя регионального отделения ВООПИиК Игорь Кочетков.

Опытные охотники рассказали, что могло случиться с семьёй Усольцевых 

Поиски семьи Усольцевых под Красноярском продолжаются вторую неделю

Ветеран СВО, бывший смоленский чиновник погиб, сгорев в доме на колёсах — SHOT

Накануне трагедии Иванов привёз очередную партию груза в центр Мещерякова, где собирают помощь для участников СВО.

Политолог назвал истинные причины истерии НАТО из-за «угроз» РФ

Идут гробы, а они не знают, что делать и как нам отомстить.