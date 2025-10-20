Понедельник, 20 октября, 2025
Общество

Россияне массово сообщают о сбоях в работе сервисов «VK Звонки» и Max

Анастасия Мериакри
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Вечером 20 октября пользователи сервисов «VK Звонки» и Max столкнулись с масштабными техническими неполадками. Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector.

Волна обращений от пользователей началась около 19:17 по московскому времени. Тысячи россиян столкнулись с невозможностью использования привычных инструментов для голосовой и видеосвязи.

По сообщениям пользователей, сервисы оказались полностью недоступными для значительной части аудитории. Они не могли загрузить приложения, получить доступ к функциям звонков и установить соединение с собеседниками. Во многих случаях при попытке воспользоваться приложениями возникали сообщения об ошибках, а иногда сервисы просто не отвечали на запросы.

Проблемы также затронули такие интернет-ресурсы, как Pinterest, Duolingo, «ВКонтакте».

Последние новости

Эксперт Кнутов рассказал, о каком секретном оружии мог намекать Трамп

Когда Трамп вновь стал президентом, он заявил, что в Америке есть оружие, которого нет ни у одной страны мира

Названы семь причин головной боли осенью

Осенью врачи отмечают рост обращений с жалобами на головокружения, мигрени и тяжесть в висках.

Режиссёр и оператор Сергей Политик убит в Подмосковье

Смерть оператора стала шоком для его окружения. 8 октября режиссёру исполнилось 56 лет.

Размер муниципального долга Рязани в 2025 году сократился на 652 млн рублей

По сравнению с 16-ю городами – центрами субъектов ЦФО – Рязань входит в семерку лучших городов с наименьшим уровнем муниципального долга. 

Самый обсуждаемый сериал года – «Хроники русской революции»

«Хроники русской революции» стали самой глобальной работой кинорежиссера, показавшего два изменивших Россию десятилетия и революцию, повлекшую за собой самые значимые события XX века.

Жительнице Рязанской области вынесли приговор за травмирование дочери

В июне 2025 года женщина, находясь в состоянии ссоры, ударила свою дочь стеклянной банкой по голове

Интересующийся растафарианством житель Подмосковья вырастил плантацию конопли в Рязанской области

При осмотре плантации было изъято 69 растений наркосодержащей конопли.

Музыкальный спектакль «Анна Снегина» представит Рязанский камерный хор

Спектакль приурочен к 130-летию Есенина и являет собой уникальное объединение поэзии, музыки и театра

Рязанская область получит 2,6 миллиона рублей на реализацию программы «Земский тренер»

Всего в этом году на программу будет выделено 90,6 миллиона рублей, которые получат 26 регионов.

В Рязанской области на 50 тысяч увеличен размер выплат молодым многодетным семьям

Обучающиеся очно в Рязанской области могут получить единовременную выплату в размере 120 тысяч рублей.

На площади Попова в Рязани принудительно убран торговый киоск

Всего в 2025 году было расторгнуто 26 договоров.

Системами видеонаблюдения в Рязани оснащены 161 автобус и 123 троллейбуса

20 октября состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии.

Рязанец выступил на шоу «Привет, Андрей»

Сценический псевдоним Андрея — TIMOFEEW. Он посвящен возвращению музыки 1990-х годов.

Рязанская область экспортировала 290 свиней и крупного рогатого скота в страны ЕАЭС

С начала года регион экспортировал 101 голову крупного рогатого скота в Казахстан

В Рязани проходит выставка монет «Музыка танца»

Посетители могут увидеть увеличенные изображения памятных монет, на которых художники-медальеры запечатлели многообразие танца