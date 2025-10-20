Россияне массово сообщают о сбоях в работе сервисов «VK Звонки» и Max

Вечером 20 октября пользователи сервисов «VK Звонки» и Max столкнулись с масштабными техническими неполадками. Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector.

Волна обращений от пользователей началась около 19:17 по московскому времени. Тысячи россиян столкнулись с невозможностью использования привычных инструментов для голосовой и видеосвязи.

По сообщениям пользователей, сервисы оказались полностью недоступными для значительной части аудитории. Они не могли загрузить приложения, получить доступ к функциям звонков и установить соединение с собеседниками. Во многих случаях при попытке воспользоваться приложениями возникали сообщения об ошибках, а иногда сервисы просто не отвечали на запросы.

Проблемы также затронули такие интернет-ресурсы, как Pinterest, Duolingo, «ВКонтакте».