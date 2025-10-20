Вторник, 21 октября, 2025
5.6 C
Рязань
Медицина

Врачи провели сложнейшую операцию пациентке с сердечным клапаном в Рязани

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от stefamerpik на Freepik

Специалисты Рязанского кардиодиспансера выполнили сложную операцию на сердце. Об этом информирует региональное министерство здравоохранения.

Надежда Ивановна, жительница Рязани, уже не первый раз обращается в кардиодиспансер. Три года назад ей установили биологический аортальный клапан в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Недавно она экстренно поступила в больницу с инфарктом миокарда. Врачи столкнулись с серьёзными трудностями. Случай был уникальным и очень сложным. Проведение коронарографии осложнилось тем, что каркас искусственного клапана закрывал устья коронарных артерий, мешая ввести инструмент.

«От нас потребовалась особая осторожность. При вводе катетера можно было легко повредить створки биологического протеза. Это грозило самыми негативными последствиями для пациентки», – говорит Заслуженный врач РФ, руководитель Центра высоких технологий рентгенэндоваскулярной хирургии и аритмологии Рязанского кардиодиспансера Сергей Бирюков.

Команда врачей работала с максимальной точностью. За два часа, вместо обычных 40 минут, они провели инструмент через ячейки каркаса клапана, не повредив его створки, установили стент и спасли жизнь женщины.

«Операция прошла успешно. Клапан работает, сосуды чистые, прогнозы положительные», – отмечает Сергей Бирюков.

После операции Надежда Ивановна чувствует себя значительно лучше и проходит курс реабилитации.

«Спасибо Сергею Александровичу. Он спас меня. В первый раз три года назад, когда заменил мне аортальный клапан. Мне тогда было очень плохо. И сейчас вновь прооперировал меня и поднял на ноги. Спасибо за жизнь», – говорит Надежда Ивановна.

Врачи провели сложнейшую операцию пациентке с сердечным клапаном в Рязани Пациентка экстренно поступила в больницу с инфарктом миокарда.
Фото: министерство здравоохранения Рязанской области

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Новости России

Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Следов их пребывания в тайге нет вообще — ни сломанных веток, ни костров, ничего.
Новости России

Подпольщик Лебедев заметил странность, в ночных ударах по Одессе

Украинские СМИ утверждали, что удары были направлены по инфраструктурным объектам, а военные источники говорили о «более серьёзной угрозе, чем обычный налёт беспилотников»
Происшествия

Рязанка несколько дней жила с трупом матери в квартире

Трупный запах почувствовали соседи.
Общество

В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

В Борках «Лента» до конца месяца распродаёт товары и закрывается.

Последние новости

Два вида лебедей можно встретить в Рязанской области в период миграции

Молодые лебеди, по словам специалиста, особенно интересны — у них буроватое оперение, на которое стоит обратить внимание.

Спасатель Киселёв: полицию заинтересовала пропажа Усольцевых после появления новых деталей

Видимо, появилась какая-то новая информация, и, скорее всего, это не хотят разглашать

Россияне массово сообщают о сбоях в работе сервисов «VK Звонки» и Max

Проблемы также затронули такие интернет-ресурсы, как Pinterest, Duolingo, «ВКонтакте».

Эксперт Кнутов рассказал, о каком секретном оружии мог намекать Трамп

Когда Трамп вновь стал президентом, он заявил, что в Америке есть оружие, которого нет ни у одной страны мира

Названы семь причин головной боли осенью

Осенью врачи отмечают рост обращений с жалобами на головокружения, мигрени и тяжесть в висках.

Режиссёр и оператор Сергей Политик убит в Подмосковье

Смерть оператора стала шоком для его окружения. 8 октября режиссёру исполнилось 56 лет.

Размер муниципального долга Рязани в 2025 году сократился на 652 млн рублей

По сравнению с 16-ю городами – центрами субъектов ЦФО – Рязань входит в семерку лучших городов с наименьшим уровнем муниципального долга. 

Самый обсуждаемый сериал года – «Хроники русской революции»

«Хроники русской революции» стали самой глобальной работой кинорежиссера, показавшего два изменивших Россию десятилетия и революцию, повлекшую за собой самые значимые события XX века.

Жительнице Рязанской области вынесли приговор за травмирование дочери

В июне 2025 года женщина, находясь в состоянии ссоры, ударила свою дочь стеклянной банкой по голове

Интересующийся растафарианством житель Подмосковья вырастил плантацию конопли в Рязанской области

При осмотре плантации было изъято 69 растений наркосодержащей конопли.

Музыкальный спектакль «Анна Снегина» представит Рязанский камерный хор

Спектакль приурочен к 130-летию Есенина и являет собой уникальное объединение поэзии, музыки и театра

Рязанская область получит 2,6 миллиона рублей на реализацию программы «Земский тренер»

Всего в этом году на программу будет выделено 90,6 миллиона рублей, которые получат 26 регионов.

В Рязанской области на 50 тысяч увеличен размер выплат молодым многодетным семьям

Обучающиеся очно в Рязанской области могут получить единовременную выплату в размере 120 тысяч рублей.

На площади Попова в Рязани принудительно убран торговый киоск

Всего в 2025 году было расторгнуто 26 договоров.

Системами видеонаблюдения в Рязани оснащены 161 автобус и 123 троллейбуса

20 октября состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии.