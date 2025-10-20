Врачи провели сложнейшую операцию пациентке с сердечным клапаном в Рязани

Специалисты Рязанского кардиодиспансера выполнили сложную операцию на сердце. Об этом информирует региональное министерство здравоохранения.

Надежда Ивановна, жительница Рязани, уже не первый раз обращается в кардиодиспансер. Три года назад ей установили биологический аортальный клапан в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Недавно она экстренно поступила в больницу с инфарктом миокарда. Врачи столкнулись с серьёзными трудностями. Случай был уникальным и очень сложным. Проведение коронарографии осложнилось тем, что каркас искусственного клапана закрывал устья коронарных артерий, мешая ввести инструмент.

«От нас потребовалась особая осторожность. При вводе катетера можно было легко повредить створки биологического протеза. Это грозило самыми негативными последствиями для пациентки», – говорит Заслуженный врач РФ, руководитель Центра высоких технологий рентгенэндоваскулярной хирургии и аритмологии Рязанского кардиодиспансера Сергей Бирюков.

Команда врачей работала с максимальной точностью. За два часа, вместо обычных 40 минут, они провели инструмент через ячейки каркаса клапана, не повредив его створки, установили стент и спасли жизнь женщины.

«Операция прошла успешно. Клапан работает, сосуды чистые, прогнозы положительные», – отмечает Сергей Бирюков.

После операции Надежда Ивановна чувствует себя значительно лучше и проходит курс реабилитации.

«Спасибо Сергею Александровичу. Он спас меня. В первый раз три года назад, когда заменил мне аортальный клапан. Мне тогда было очень плохо. И сейчас вновь прооперировал меня и поднял на ноги. Спасибо за жизнь», – говорит Надежда Ивановна.