Эксперт Кнутов рассказал, о каком секретном оружии мог намекать Трамп

Президент США Дональд Трамп, заявляя о существовании у страны «секретного оружия», мог иметь в виду систему, связанную с управлением гравитацией. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Когда Трамп вновь стал президентом, он заявил, что в Америке есть оружие, которого нет ни у одной страны мира. Позже один из руководителей его департамента уточнил, что это оружие позволяет делать предметы лёгкими, перемещать их с высокой скоростью и обладает рядом уникальных свойств. Это не гиперзвук. Думаю, речь идёт о гравитационном оружии — системе, которая позволяет управлять гравитацией», — отметил эксперт.

Кнутов подчеркнул, что сделать предмет легче можно только воздействием на гравитацию.

«Антигравитация позволяет двигаться в воздушном пространстве с огромной скоростью, потому что предмет фактически ничего не весит. Есть и другие признаки, указывающие на то, что США могли добиться прогресса в этой области», — добавил он.

Ранее в Сети распространилось видео с заявлением Дональда Трампа о «секретном оружии, о котором никто не знает, но оно есть у США».