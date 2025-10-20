Понедельник, 20 октября, 2025
5.5 C
Рязань
Здоровье

Названы семь причин головной боли осенью

Анастасия Мериакри
Изображение от benzoix на Freepik

Осенью голова болит чаще из-за перемен атмосферного давления, уменьшения светового дня и стресса. О том, почему это происходит и как справиться с проблемой, рассказал Life.ru.

Осенью врачи отмечают рост обращений с жалобами на головокружения, мигрени и тяжесть в висках. Почему наша голова так остро реагирует на смену сезонов и что с этим делать? Названы 7 причин:

Атмосферное давление «играет с мозгом»

Наш мозг — капризный механизм, который постоянно перенастраивается. Когда атмосферное давление меняется, уровень кислорода в крови падает. Сосуды мозга начинают то сужаться, то расширяться, пытаясь компенсировать недостаток кислорода. Итог — пульсирующая боль, которая накатывает волнами и не отпускает.

Особенно страдают те, кто когда-либо получал травмы головы — их сосуды более чувствительны к погодным изменениям. Интересно, что летом мы легко адаптируемся к жаре и холоду, но осенью организм будто теряет способность быстро подстраиваться под сезонные капризы.

Световой день сокращается, и гипоталамус бунтует

В августе уже в 6 утра мы просыпались под яркими солнечными лучами, сейчас в 7 утра за окном ещё темно. Гипоталамус — маленькая, но важная структура в центре мозга. Он очень чувствителен к изменениям продолжительности дня. Когда день становится короче, гипоталамус начинает работать со сбоями, нарушая выработку серотонина. Снижение уровня серотонина повышает чувствительность к боли. Именно поэтому осенью многие страдают от кластерных головных болей, которые бьют по одной стороне головы с силой молота. Приступ может длиться от пятнадцати минут до часа и сопровождаться слезотечением и покраснением глаза.

Раньше такими болями страдали немногие, но теперь это почти массовое явление. Учёные связывают это не только с сокращением светового дня, но и с тем, что мы всё меньше времени проводим на улице и всё больше времени находимся в помещениях с искусственным освещением.

Организм переходит в режим энергосбережения

С началом сентября в нашу жизнь возвращаются рабочие проекты, учёба и дедлайны. Мозг, отвыкший от интенсивных нагрузок за лето, начинает работать с трудом. Неврологи часто видят студентов и подростков с жалобами на головные боли именно в конце сентября. За три месяца каникул нервная система полностью потеряла тонус, а теперь ей приходится снова учиться, запоминать и концентрироваться. Это огромное напряжение! Добавьте к этому возвращение к чёткому режиму дня после летнего хаоса, когда можно было спать до обеда и ложиться в три ночи. Неудивительно, что голова протестует и требует передышки через боль.

Вирусы активизируются и отравляют всё вокруг

Осень традиционно становится временем простуд и ОРВИ. Осенью дети возвращаются в школы и детские сады, где вирусы распространяются с необычайно быстрой скоростью. Взрослые тоже не остаются в стороне: офисы, общественный транспорт и торговые центры превращаются в очаги инфекций. Головная боль в этом случае может быть не симптомом простуды, а результатом общей интоксикации организма. Даже если вы ещё не заболели, ваше тело уже контактировало с патогенами и запустило иммунный ответ. Мозг получает сигналы о том, что что-то не так, и реагирует спазмом сосудов.

Осенняя погода создаёт идеальные условия для размножения вирусов: влажно, прохладно и перепады температур. Утром вы вышли в лёгкой куртке под тёплым солнцем, а к вечеру продрогли под холодным дождём — и вот уже голова раскалывается.

Падает уровень серотонина

Серотонин, известный как гормон счастья, также регулирует болевой порог. Летом солнце стимулирует его выработку, а организм поддерживает низкий уровень белка SERT, который захватывает серотонин обратно. Осенью солнечного света становится меньше, и тело начинает производить больше SERT, что приводит к снижению уровня серотонина. В результате боль ощущается острее. Получается замкнутый круг: недостаток света снижает уровень серотонина, что усиливает чувствительность к боли, а головная боль ещё больше ухудшает настроение и снижает уровень этого гормона.

Интересно, что большая часть серотонина вырабатывается не в мозге, а в кишечнике! Поэтому осенью важно следить за питанием: средиземноморская диета, богатая овощами, фруктами, рыбой и оливковым маслом, поддерживает выработку серотонина лучше, чем любые антидепрессанты. А вот кофе и жирная пища могут усугубить метеочувствительность.

Мышцы шеи и спины напрягаются из-за холода

Когда вы выходите из тёплого помещения на мороз без головного убора, сосуды мгновенно сужаются, а нервные окончания раздражаются. Но это только начало. Холодный ветер заставляет мышцы шеи, воротниковой зоны и верхней части спины напрягаться, что приводит к пережатию сосудов и нарушению кровотока к голове. Результат — головная боль напряжения. Она не такая сильная, как мигрень, но может быть давящей и ноющей, и длиться часами. Ощущение такое, будто на голову надели тесный шлем. Физические нагрузки не усиливают эту боль, а иногда даже помогают: прогулка на свежем воздухе способствует расслаблению мышц и улучшению кровообращения.

Повышение стресса и тревожности

Осень не только приносит дожди, но и психологические испытания. После расслабленного лета нужно вернуться в рабочий ритм, строить планы и решать накопившиеся проблемы. Люди, склонные переживать по мелочам, замечают резкий рост тревожности именно в сентябре. Стресс непосредственно связан с головной болью: когда вы нервничаете, в кровь выбрасывается адреналин, сосуды сужаются, а мышцы напрягаются. Добавьте к этому осеннюю меланхолию и недостаток витамина D, который влияет не только на настроение, но и на восприятие боли. Всего пятнадцать минут под ярким солнцем могут обеспечить организм суточной нормой витамина D, но с сентября по март в наших широтах солнечного света недостаточно. В результате головная боль становится постоянным спутником, а настроение ухудшается.

Кстати, женщины страдают от осенних головных болей чаще мужчин — их организм сильнее зависит от гормонального баланса, который тесно связан с количеством солнечного света.

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Новости России

Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Следов их пребывания в тайге нет вообще — ни сломанных веток, ни костров, ничего.
Происшествия

Рязанка несколько дней жила с трупом матери в квартире

Трупный запах почувствовали соседи.
Новости России

SHOT: над Оренбургом ночью прогремели мощные взрывы

Ночью жители Оренбурга услышали над городом громкие звуки, похожие...
Новости России

Подпольщик Лебедев заметил странность, в ночных ударах по Одессе

Украинские СМИ утверждали, что удары были направлены по инфраструктурным объектам, а военные источники говорили о «более серьёзной угрозе, чем обычный налёт беспилотников»

Последние новости

Россияне массово сообщают о сбоях в работе сервисов «VK Звонки» и Max

Проблемы также затронули такие интернет-ресурсы, как Pinterest, Duolingo, «ВКонтакте».

Эксперт Кнутов рассказал, о каком секретном оружии мог намекать Трамп

Когда Трамп вновь стал президентом, он заявил, что в Америке есть оружие, которого нет ни у одной страны мира

Режиссёр и оператор Сергей Политик убит в Подмосковье

Смерть оператора стала шоком для его окружения. 8 октября режиссёру исполнилось 56 лет.

Размер муниципального долга Рязани в 2025 году сократился на 652 млн рублей

По сравнению с 16-ю городами – центрами субъектов ЦФО – Рязань входит в семерку лучших городов с наименьшим уровнем муниципального долга. 

Самый обсуждаемый сериал года – «Хроники русской революции»

«Хроники русской революции» стали самой глобальной работой кинорежиссера, показавшего два изменивших Россию десятилетия и революцию, повлекшую за собой самые значимые события XX века.

Жительнице Рязанской области вынесли приговор за травмирование дочери

В июне 2025 года женщина, находясь в состоянии ссоры, ударила свою дочь стеклянной банкой по голове

Интересующийся растафарианством житель Подмосковья вырастил плантацию конопли в Рязанской области

При осмотре плантации было изъято 69 растений наркосодержащей конопли.

Музыкальный спектакль «Анна Снегина» представит Рязанский камерный хор

Спектакль приурочен к 130-летию Есенина и являет собой уникальное объединение поэзии, музыки и театра

Рязанская область получит 2,6 миллиона рублей на реализацию программы «Земский тренер»

Всего в этом году на программу будет выделено 90,6 миллиона рублей, которые получат 26 регионов.

В Рязанской области на 50 тысяч увеличен размер выплат молодым многодетным семьям

Обучающиеся очно в Рязанской области могут получить единовременную выплату в размере 120 тысяч рублей.

На площади Попова в Рязани принудительно убран торговый киоск

Всего в 2025 году было расторгнуто 26 договоров.

Системами видеонаблюдения в Рязани оснащены 161 автобус и 123 троллейбуса

20 октября состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии.

Рязанец выступил на шоу «Привет, Андрей»

Сценический псевдоним Андрея — TIMOFEEW. Он посвящен возвращению музыки 1990-х годов.

Рязанская область экспортировала 290 свиней и крупного рогатого скота в страны ЕАЭС

С начала года регион экспортировал 101 голову крупного рогатого скота в Казахстан

В Рязани проходит выставка монет «Музыка танца»

Посетители могут увидеть увеличенные изображения памятных монет, на которых художники-медальеры запечатлели многообразие танца