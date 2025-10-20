Названы семь причин головной боли осенью

Осенью голова болит чаще из-за перемен атмосферного давления, уменьшения светового дня и стресса. О том, почему это происходит и как справиться с проблемой, рассказал Life.ru.

Осенью врачи отмечают рост обращений с жалобами на головокружения, мигрени и тяжесть в висках. Почему наша голова так остро реагирует на смену сезонов и что с этим делать? Названы 7 причин:

Атмосферное давление «играет с мозгом»

Наш мозг — капризный механизм, который постоянно перенастраивается. Когда атмосферное давление меняется, уровень кислорода в крови падает. Сосуды мозга начинают то сужаться, то расширяться, пытаясь компенсировать недостаток кислорода. Итог — пульсирующая боль, которая накатывает волнами и не отпускает.

Особенно страдают те, кто когда-либо получал травмы головы — их сосуды более чувствительны к погодным изменениям. Интересно, что летом мы легко адаптируемся к жаре и холоду, но осенью организм будто теряет способность быстро подстраиваться под сезонные капризы.

Световой день сокращается, и гипоталамус бунтует

В августе уже в 6 утра мы просыпались под яркими солнечными лучами, сейчас в 7 утра за окном ещё темно. Гипоталамус — маленькая, но важная структура в центре мозга. Он очень чувствителен к изменениям продолжительности дня. Когда день становится короче, гипоталамус начинает работать со сбоями, нарушая выработку серотонина. Снижение уровня серотонина повышает чувствительность к боли. Именно поэтому осенью многие страдают от кластерных головных болей, которые бьют по одной стороне головы с силой молота. Приступ может длиться от пятнадцати минут до часа и сопровождаться слезотечением и покраснением глаза.

Раньше такими болями страдали немногие, но теперь это почти массовое явление. Учёные связывают это не только с сокращением светового дня, но и с тем, что мы всё меньше времени проводим на улице и всё больше времени находимся в помещениях с искусственным освещением.

Организм переходит в режим энергосбережения

С началом сентября в нашу жизнь возвращаются рабочие проекты, учёба и дедлайны. Мозг, отвыкший от интенсивных нагрузок за лето, начинает работать с трудом. Неврологи часто видят студентов и подростков с жалобами на головные боли именно в конце сентября. За три месяца каникул нервная система полностью потеряла тонус, а теперь ей приходится снова учиться, запоминать и концентрироваться. Это огромное напряжение! Добавьте к этому возвращение к чёткому режиму дня после летнего хаоса, когда можно было спать до обеда и ложиться в три ночи. Неудивительно, что голова протестует и требует передышки через боль.

Вирусы активизируются и отравляют всё вокруг

Осень традиционно становится временем простуд и ОРВИ. Осенью дети возвращаются в школы и детские сады, где вирусы распространяются с необычайно быстрой скоростью. Взрослые тоже не остаются в стороне: офисы, общественный транспорт и торговые центры превращаются в очаги инфекций. Головная боль в этом случае может быть не симптомом простуды, а результатом общей интоксикации организма. Даже если вы ещё не заболели, ваше тело уже контактировало с патогенами и запустило иммунный ответ. Мозг получает сигналы о том, что что-то не так, и реагирует спазмом сосудов.

Осенняя погода создаёт идеальные условия для размножения вирусов: влажно, прохладно и перепады температур. Утром вы вышли в лёгкой куртке под тёплым солнцем, а к вечеру продрогли под холодным дождём — и вот уже голова раскалывается.

Падает уровень серотонина

Серотонин, известный как гормон счастья, также регулирует болевой порог. Летом солнце стимулирует его выработку, а организм поддерживает низкий уровень белка SERT, который захватывает серотонин обратно. Осенью солнечного света становится меньше, и тело начинает производить больше SERT, что приводит к снижению уровня серотонина. В результате боль ощущается острее. Получается замкнутый круг: недостаток света снижает уровень серотонина, что усиливает чувствительность к боли, а головная боль ещё больше ухудшает настроение и снижает уровень этого гормона.

Интересно, что большая часть серотонина вырабатывается не в мозге, а в кишечнике! Поэтому осенью важно следить за питанием: средиземноморская диета, богатая овощами, фруктами, рыбой и оливковым маслом, поддерживает выработку серотонина лучше, чем любые антидепрессанты. А вот кофе и жирная пища могут усугубить метеочувствительность.

Мышцы шеи и спины напрягаются из-за холода

Когда вы выходите из тёплого помещения на мороз без головного убора, сосуды мгновенно сужаются, а нервные окончания раздражаются. Но это только начало. Холодный ветер заставляет мышцы шеи, воротниковой зоны и верхней части спины напрягаться, что приводит к пережатию сосудов и нарушению кровотока к голове. Результат — головная боль напряжения. Она не такая сильная, как мигрень, но может быть давящей и ноющей, и длиться часами. Ощущение такое, будто на голову надели тесный шлем. Физические нагрузки не усиливают эту боль, а иногда даже помогают: прогулка на свежем воздухе способствует расслаблению мышц и улучшению кровообращения.

Повышение стресса и тревожности

Осень не только приносит дожди, но и психологические испытания. После расслабленного лета нужно вернуться в рабочий ритм, строить планы и решать накопившиеся проблемы. Люди, склонные переживать по мелочам, замечают резкий рост тревожности именно в сентябре. Стресс непосредственно связан с головной болью: когда вы нервничаете, в кровь выбрасывается адреналин, сосуды сужаются, а мышцы напрягаются. Добавьте к этому осеннюю меланхолию и недостаток витамина D, который влияет не только на настроение, но и на восприятие боли. Всего пятнадцать минут под ярким солнцем могут обеспечить организм суточной нормой витамина D, но с сентября по март в наших широтах солнечного света недостаточно. В результате головная боль становится постоянным спутником, а настроение ухудшается.

Кстати, женщины страдают от осенних головных болей чаще мужчин — их организм сильнее зависит от гормонального баланса, который тесно связан с количеством солнечного света.