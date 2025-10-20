Вторник, 21 октября, 2025
Экология, природа, животные

Два вида лебедей можно встретить в Рязанской области в период миграции

Анастасия Мериакри
Фото: https://t.me/idulesom_birds

Орнитолог Елена Фионина сообщает, что в Рязанской области продолжается миграция лебедей. Об этом она написала в своем телеграм-канале «Иду лесом, несу дичь».

Эти величественные птицы можно увидеть в самых неожиданных местах. Они часто летают поодиночке или небольшими группами. Молодые лебеди, по словам специалиста, особенно интересны — у них буроватое оперение, на которое стоит обратить внимание.

В Рязанской области во время миграции встречаются два вида лебедей: лебеди-шипуны и лебеди-кликуны. Лебеди-шипуны, в отличие от своих сородичей, не издают громких звуков во время полёта, но их крылья создают мелодичные звуки. В общении между собой они шипят и ворчат.

