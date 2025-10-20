Самый обсуждаемый сериал года – «Хроники русской революции»

27 октября в 21:30 на телеканале «Россия» – долгожданная премьера 16-серийного киноромана мэтра российского и мирового кино Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» (18+). В главных ролях – Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Никита Каратаев, Александр Мизёв, Тимофей Окроев и многие другие.

«Хроники русской революции» стали самой глобальной работой кинорежиссера, показавшего два изменивших Россию десятилетия и революцию, повлекшую за собой самые значимые события XX века. Действие охватывает период с 1905 по 1924 год, сценарий написан с уважением к историческим событиям и потребовал глубокого изучения архивных материалов.

1905 год. Санкт-Петербург. Михаил Прохоров (Юра Борисов) получает назначение лично от императора. Николай II (Никита Ефремов) надеется, что новый начальник особого отдела департамента полиции справится с революционным подпольем и поможет спасти монархию от падения. Российская Империя трещит по швам: тревожное ожидание глобальных потрясений уже пронизывает страну. Преданный и непоколебимый Прохоров сразу встречает сопротивление изнутри: в заговорах, коррупции и изменах замешаны «неприкасаемые». Тайное расследование на каждом новом повороте сталкивает его с главными действующими лицами эпохи, среди которых Ленин (Евгений Ткачук), Распутин, Столыпин, Горький, Сталин, Троцкий, агент британской разведки Рейли, Керенский, Корнилов и другие исторические персонажи. Один из самых неуловимых противников Прохорова — боевик и революционер Лютер (Александр Мизёв), под чьим началом в подпольную борьбу включается Ариадна Славина (Юлия Высоцкая). Отчаянная авантюристка вовлекает в опасные игры и своего возлюбленного — молодого музыканта Алексея Тихомирова (Никита Каратаев). Однажды Ариадна теряет осторожность, ее вызывает на допрос глава особого отдела Прохоров. Эта встреча будет иметь необратимые последствия для героев и исторические последствия — для всего хода мировой истории…

Сериал создан телеканалом «Россия», кинокомпанией «Черно-белое кино» и онлайн-кинотеатром START.

Андрей Кончаловский: «Мне как художнику хотелось оставить поколению, которое идет за мной, некие маяки, которые бы его заинтересовали с точки зрения истории нашей великой страны. В этом фильме я стараюсь не давать оценок, а просто попробовать относиться с пониманием к мотивам поступков того или иного человека, начиная от простых совсем, никому не известных людей до крупнейших фигур, которые определяли вообще движение нашего общества и истории. Владимир Ильич Ленин, император Николай Второй, Иосиф Виссарионович Сталин – все огромные фигуры, которые несли огромное бремя исторических необходимостей, вопросов этики, целесообразности и так далее. Это сложная вещь, и очень важно понимать соразмерность тех людей, на которых возложена огромная историческая ответственность и задачи, которые ставила сама история. Это не научная работа, это эмоциональный поток, роман, симфония, увеличительное стекло, через которое есть возможность увидеть судьбу страны».

Юлия Высоцкая: «Моя героиня Ариадна – идеалистка, романтик, безумная, витальная, мечтающая сделать мир лучше. Сначала женщина-огонь, потом женщина-пепел. Работа над этим образом и вообще вся картина в целом дает понимание, что мы все во власти случайностей, во власти обстоятельств, которые не зависят от решения и от воли каких-то индивидуумов. Индивидуумы скорее возникают на этом гребне волны, в пене, и олицетворяют какие-то безумные повороты. Но на самом деле это все невозможно просчитать, нельзя объяснить, отчего и почему. Причинно-следственные свази не понятны. Так что больше вопросов у меня после этого проекта, чем ответов».

Юра Борисов: «Моего персонажа зовут Михаил Прохоров. Он офицер, служит стране, ради страны. Что для него страна? Наверное, люди вокруг него. Даже не знаю, смог бы он сам себе ответить на этот вопрос. Но кажется ему, что так вот надо делать, и он так и делает. Его семьей стала страна. И любить он, наверное, не умеет, и дружить не умеет, только служить. И когда тот внешний мир, в котором он вырос и сформировался, и одновременно и его внутренний мир, потому что другого-то у него нет ничего, начинает рушиться, он не понимает, что же ему с этим делать».

Никита Ефремов: «В создании образа мне, конечно, очень помогли художники по гриму и костюму. Когда я первый раз увидел себя в полном гриме, какая-то часть меня выдохнула, потому что я понял: действительно есть сходство. Но, безусловно, самым главным были слова Андрея Кончаловского, которые, можно сказать, подарили мне зерно роли. Он сказал, что Николай знает, как уйдет из этой жизни. Мне кажется, это очень определяет вообще его внутренний мир, то, как он распределяет свое внимание и куда, думает ли он на тему того, может ли он что-то изменить или не может, есть ли какая-то судьба или все в наших руках, в его конкретно руках как правителя такой империи. Бывало, перед какой-то сценой Андрей Сергеевич не говорил что-то конкретное, а просто читал стихотворение. И это стихотворение настолько точно попадало в настроение, что вопросы все сразу исчезали. В этом смысле работать с Андреем Сергеевичем – невероятное удовольствие и невероятная привилегия».

Евгений Ткачук: «Для меня самой главной опасностью было сделать карикатуру, ввиду этого я отказывался от каких-то других предложений сыграть Владимира Ильича, ждал возможности найти ту картину, где можно будет серьезно поработать, а не погримасничать. И вот дождался. К созданию образа был очень глубокий подход: грандиозная работа гримеров, работа с педагогом по речи, по пластике. Но главным было найти Ленина-человека. Ленина-вождя, Ленина-оратора мы все знаем. А вот найти человека, который за этим кроется, во взаимоотношениях с близкими, в каком-то быту, понять, как он живет и строит свое понимание мира, было первостепенной и самой интересной задачей».

Александр Мизёв: «Для меня всегда уроки истории в школе и институте были про отдаленный образ, а здесь появилась возможность в эти сапоги залезть, этот костюм надеть, на эту площадь выйти и что-то почувствовать, ощутить ту самую дрожь, которая стояла в период с 1905 по 1924 год. Фильм достаточно точный, почти документальный, но какой реальной картину не напиши, она никогда не будет стопроцентным изображением жизни. Нельзя к этой картине относиться как к документу. Поэтому при просмотре фильма делайте собственные выводы, рефлексируйте, подвергайте все сомнению. И, конечно, изучайте историю».

В сериале более 350 персонажей и 157 из них — реально существовавшие люди: от Распутина, Гапона, Красина, Троцкого и Парвуса до Горького, Блока, Есенина и Мейерхольда, от Матильды Кшесинской до Инессы Арманд, от министров и великих князей до воров-налетчиков и британских шпионов. Благодаря кропотливой работе художников по гриму их внешнее сходство с историческими прототипами поражает. Период кастинга в общей сложности занял примерно два с половиной года. В поисках актеров массовых сцен команда поехала в самые разные регионы — Казань, Чебоксары, Новосибирск, на Кавказ, во Владивосток, Якутию, Барнаул, Калмыкию — и искала на местах как профессиональных актеров, так и просто людей на улице с необычными лицами, «лицами той эпохи».

Художники-постановщики воссоздавали исторические интерьеры и экстерьеры с точностью до миллиметра. В «Главкино» была построена натурная площадка с несколькими разновеликими улицами и площадью, вымощенными брусчаткой, способной простоять осень и зиму и выдержать коней, машины, броневики. И даже трамвай, который ездил по центральному проспекту. Также в съемках было задействовано три павильона «Мосфильма», Екатерининский дворец в Лефортово, особняк Трубецких-Нарышкиных, Дом композиторов, Александровский дворец, Дом ученых, особняк Кшесинской, тюрьма «Кресты», «Гранд Отель Европа», Петровский Арсенал и другие исторические здания. А съемки Пятого Всероссийского съезда Советов проходили в Большом театре, где он и состоялся в 1918 году. В Большом театре съемочная группа работала в течение пяти дней днем и ночью, пока театр был на каникулах.

Возрастное ограничение 18+.