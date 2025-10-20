Режиссёр и оператор Сергей Политик убит в Подмосковье

Российский режиссёр и кинооператор Сергей Политик был убит возле своего дома 19 октября. Об этом сообщили его коллеги и друзья изданию aif.ru.

«Он вышел покурить — и его зарезали», — рассказал коллега погибшего Владимир Стуканов, отметив, что Политик был «абсолютно бесконфликтным человеком».

Смерть оператора стала шоком для его окружения.

«Это большая потеря для меня лично и для всего отечественного кинематографа. С Сергеем всегда было приятно работать — он был не только оператором, но и прекрасным художником», — поделился Виталий Волчик.

Сергей Политик окончил ВГИК и работал над множеством фильмов и сериалов, среди которых «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь», «Закрытая школа», «Одноклассники. Бывших не бывает», «Восьмой участок» и другие проекты. 8 октября режиссёру исполнилось 56 лет.