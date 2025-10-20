Понедельник, 20 октября, 2025
5.5 C
Рязань
Новости России

Режиссёр и оператор Сергей Политик убит в Подмосковье

Алексей Самохин
Изображение от mdjaff на Freepik

Российский режиссёр и кинооператор Сергей Политик был убит возле своего дома 19 октября. Об этом сообщили его коллеги и друзья изданию aif.ru.

«Он вышел покурить — и его зарезали», — рассказал коллега погибшего Владимир Стуканов, отметив, что Политик был «абсолютно бесконфликтным человеком».

Смерть оператора стала шоком для его окружения.

«Это большая потеря для меня лично и для всего отечественного кинематографа. С Сергеем всегда было приятно работать — он был не только оператором, но и прекрасным художником», — поделился Виталий Волчик.

Сергей Политик окончил ВГИК и работал над множеством фильмов и сериалов, среди которых «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь», «Закрытая школа», «Одноклассники. Бывших не бывает», «Восьмой участок» и другие проекты. 8 октября режиссёру исполнилось 56 лет.

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Новости России

Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Следов их пребывания в тайге нет вообще — ни сломанных веток, ни костров, ничего.
Происшествия

Рязанка несколько дней жила с трупом матери в квартире

Трупный запах почувствовали соседи.
Новости России

SHOT: над Оренбургом ночью прогремели мощные взрывы

Ночью жители Оренбурга услышали над городом громкие звуки, похожие...
Экономика и бизнес

Финансист назвал сигналы того, что деньги из банка пора срочно забирать

Семь признаков указывают на то, что в финансовой организации начались крупные проблемы.

Последние новости

Размер муниципального долга Рязани в 2025 году сократился на 652 млн рублей

По сравнению с 16-ю городами – центрами субъектов ЦФО – Рязань входит в семерку лучших городов с наименьшим уровнем муниципального долга. 

Самый обсуждаемый сериал года – «Хроники русской революции»

«Хроники русской революции» стали самой глобальной работой кинорежиссера, показавшего два изменивших Россию десятилетия и революцию, повлекшую за собой самые значимые события XX века.

Жительнице Рязанской области вынесли приговор за травмирование дочери

В июне 2025 года женщина, находясь в состоянии ссоры, ударила свою дочь стеклянной банкой по голове

Интересующийся растафарианством житель Подмосковья вырастил плантацию конопли в Рязанской области

При осмотре плантации было изъято 69 растений наркосодержащей конопли.

Музыкальный спектакль «Анна Снегина» представит Рязанский камерный хор

Спектакль приурочен к 130-летию Есенина и являет собой уникальное объединение поэзии, музыки и театра

Рязанская область получит 2,6 миллиона рублей на реализацию программы «Земский тренер»

Всего в этом году на программу будет выделено 90,6 миллиона рублей, которые получат 26 регионов.

В Рязанской области на 50 тысяч увеличен размер выплат молодым многодетным семьям

Обучающиеся очно в Рязанской области могут получить единовременную выплату в размере 120 тысяч рублей.

На площади Попова в Рязани принудительно убран торговый киоск

Всего в 2025 году было расторгнуто 26 договоров.

Системами видеонаблюдения в Рязани оснащены 161 автобус и 123 троллейбуса

20 октября состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии.

Рязанец выступил на шоу «Привет, Андрей»

Сценический псевдоним Андрея — TIMOFEEW. Он посвящен возвращению музыки 1990-х годов.

Рязанская область экспортировала 290 свиней и крупного рогатого скота в страны ЕАЭС

С начала года регион экспортировал 101 голову крупного рогатого скота в Казахстан

В Рязани проходит выставка монет «Музыка танца»

Посетители могут увидеть увеличенные изображения памятных монет, на которых художники-медальеры запечатлели многообразие танца

Рязанская компания создаёт беспилотные лодки для парков и роботизированные платформы для армии России

Генеральный «Avrora Robotics» Виталий Савельев — о том, в каких сферах активно используется робототехника и какие разработки его компании уже заявили о себе.

Юрист рассказал, какое наказание грозит мигранту, насиловавшему гостя шваброй

Ранее СМИ сообщили, что на западе Москвы 25-летний гражданин Армении избил и подверг сексуальному насилию знакомого своей 38-летней сожительницы на почве ревности.

Мобильные телефоны пытались передать в рязанское СИЗО-1 в тюбике от мази

Злоумышленники попытались передать мобильные телефоны, спрятав их в тюбике от обезболивающей мази.