Общество

В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

Валерия Мединская

Гипермаркет «Лента Эконом», который в конце месяца закроется в ТЦ «Солнечный», переезжает на новое место. Магазин откроется по адресу Московское шоссе, 6, по всей видимости, на месте гипермаркета «Маяк».

Как убедился корреспондент 7info, «Маяк» на Московском шоссе перестал работать ещё 22 сентября. Соответствующее объявление разместила администрация. Рязанцам предлагают посетить другие магазины сети.

При этом никакой демонтаж в закрытом «Маяке» пока не проводится. Вход в гипермаркет закрыт, вывеска осталась на месте, витрины пустуют.

Тем временем в «Ленте Эконом» в Борках распродают товары. Подписчики 7info поделились фотографиями пустых прилавков.

Администрация гипермаркета информирует, что по новому адресу «Лента» начнёт работать в декабре. Что именно откроется на месте гипермаркета в ТЦ «Солнечный», неизвестно.

