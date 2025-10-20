Понедельник, 20 октября, 2025
Рязанские муниципальные служащие приняли участие в региональных днях форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ»

Представители муниципалитетов Рязанской области присоединились к региональному этапу Всероссийского форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».

Мероприятие проводится по инициативе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), которая запускает серию региональных дней в рамках III Всероссийского муниципального форума. В этом году они пройдут в восьми субъектах Российской Федерации.

В программу включены мастер-классы, презентация успешных муниципальных практик и лекции. Ключевые темы для обсуждения — развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, улучшение инвестиционного климата, реализованные концессионные проекты, поддержка малого и среднего бизнеса, современные стандарты социальной ответственности, а также стратегические векторы развития муниципальных образований.

Старт региональным дням дал Ставропольский край. В делегацию от Рязанской области вошли глава администрации города Рязани Виталий Артёмов, глава администрации Сапожковского района Алексей Кириллов и глава администрации Милославского района Виталий Гуськов.

Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачёв в своем выступлении отметил:

«Муниципалитет будущего — это муниципалитет, в котором комфортно жить, и где каждый имеет возможность самореализации. Это целая экосистема, ориентированная на человека. Такие условия для жителей и должна создавать местная власть с учетом новых вызовов и использованием передовых идей. Вместе с тем, мы не отказались от формата выездных муниципальных практик, и наряду с новыми подходами участники на местах будут знакомиться с лучшими наработками коллег и обмениваться опытом».

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула:

«Цель одна — повысить эффективность местной власти — самой близкой к людям, чтобы все вопросы решались оперативно, а качество жизни в городах и селах росло. Эффективно решать задачи можно лишь при тесном взаимодействии всех уровней власти, и выстраивание такой системы ведет Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Неважно, работаем мы в небольшом селе или в городе-миллионнике — всех нас объединяет служение своей земле, любовь к малой родине и стремление к ее развитию».

По словам организаторов, в фокусе региональных дней будет поиск точек роста и перспективных направлений развития территорий. Наиболее успешные практики и инициативы, представленные на этих мероприятиях, войдут в программу III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», который запланирован на апрель 2026 года.

Кроме того, в следующем году будет вручена премия «Служение». Эта награда была учреждена Владимиром Путиным для поощрения граждан, чья деятельность и жизненный путь являются примером бескорыстного служения обществу и жителям.

