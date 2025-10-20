Рязанские муниципальные служащие приняли участие в региональных днях форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ»

Представители муниципалитетов Рязанской области присоединились к региональному этапу Всероссийского форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».
Мероприятие проводится по инициативе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), которая запускает серию региональных дней в рамках III Всероссийского муниципального форума. В этом году они пройдут в восьми субъектах Российской Федерации.
В программу включены мастер-классы, презентация успешных муниципальных практик и лекции. Ключевые темы для обсуждения — развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, улучшение инвестиционного климата, реализованные концессионные проекты, поддержка малого и среднего бизнеса, современные стандарты социальной ответственности, а также стратегические векторы развития муниципальных образований.
Старт региональным дням дал Ставропольский край. В делегацию от Рязанской области вошли глава администрации города Рязани Виталий Артёмов, глава администрации Сапожковского района Алексей Кириллов и глава администрации Милославского района Виталий Гуськов.
Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачёв в своем выступлении отметил:
Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула:
По словам организаторов, в фокусе региональных дней будет поиск точек роста и перспективных направлений развития территорий. Наиболее успешные практики и инициативы, представленные на этих мероприятиях, войдут в программу III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», который запланирован на апрель 2026 года.
Кроме того, в следующем году будет вручена премия «Служение». Эта награда была учреждена Владимиром Путиным для поощрения граждан, чья деятельность и жизненный путь являются примером бескорыстного служения обществу и жителям.